Демонстрація безсилля: чому Путіну не вигідно було вдарити по Україні 24 серпня

Для того, щоб провести масовану атаку 26 серпня Росія понад місяць збирала ракети. За період паузи з 8 липня окупанти змогли накопичити серйозний арсенал, який майже весь використали по Україні.

Ворог запустив 127 ракет та 109 БпЛА, більшість з яких вдалося збити. Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що така масована атака, на жаль, була очікуваною.

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Чому Путін атакував не 24 серпня

Росія – це країна, для якої є обов'язковими так звані "удари помсти". Тому обстріл 26 серпня можуть показати населенню як відповідь за дії України. До того ж Владімір Путін ще раніше говорив, що придумав як помститися за Курську область.

Але диктатор забув, що Україна переживала й серйозніші удари, а Путін більше немає чим погрожувати

Після початку Курської операції очільник Кремля провів нараду з Валєрієм Гєрасімовим. Її опублікували на офіційному сайті, але без звуку. Мабуть, через те, що Путін там дуже погано висловлювався, виглядав абсолютно розгубленим і безсилим,

– зауважив політтехнолог.

Тому він не придумав нічого іншого, ніж провести масовану атаку, вбити цивільних, зруйнувати енергетику. Потім це піднесуть як нібито перемогу. Ба більше, очікувалося, що обстріл відбудеться на День Незалежності України, але цього не сталося через важливу причину.

"Путін не визнає Незалежності України, тому удар у цей день став би легітимізацією країни. Диктатор постійно показує карти, запрошує "істориків", які говорять, що України нібито не існує. Але насправді саме українці покладуть кінець Росії. Цей процес уже запущений", – наголосив політтехнолог.

Зауважимо, що атака по Україні забрала життя 7 людей, 47 українців зазнали поранень. Серед постраждалих 4 дітей.