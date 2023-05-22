Є влучення у скупчення техніки та військ – Бердянська райрада про вибухи у місті

Вночі 21 травня в тимчасово окупованому Бердянську пролунав потужний вибух. Російська пропаганда заявила про роботу ППО, але влучання по позиціях росіян таки було.

Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. За його словами, відомо щонайменше про одне влучання в район постійного скупчення російських окупантів та їхньої військової техніки, зокрема й військових гелікоптерів.

Дивіться також Вночі у Маріуполі знову було гаряче: пролунали щонайменше два вибухи

Наслідки для росіян дуже серйозні

Російська пропаганда встигла заявити про нібито успішну роботу ворожої ППО. Дудукалов каже, що росіяни "збили більше ракет, ніж насправді летіло". Водночас слова росіян не відповідають дійсності.

"Вибухи пролунали в стороні села Нова Петрівка та в районі Бердянського аеропорту, у місцях, які вони давно використовують, як свої бази. Якщо це був Storm Shadow, то наслідки дуже серйозні", – прокоментував заступник голови Бердянської районної ради.

що Збройні Сили України активно готуються до контрнаступу. За останні кілька тижнів на тимчасово окупованих територіях регулярно трапляються вибухи у місцях скупчення російських військ та військової техніки.

Він також заявив, що прильоти по російських позиціях були й сьогодні. А саме – в район облаштованого росіянами полігону для тренувань.

"Паніки нєт", але швидкі мчать, вертольоти літають навколо дуже активно. Там паніка в режимі 24 на 7,

– додав Дудукалов.

Що відомо про вибухи у Бердянську