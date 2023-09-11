Бєлгород не спить: область здригнулася від потужних вибухів, росіяни жаліються на атаку дронів
Ніч 11 вересня для жителів Бєлгородської області вкотре неспокійна. Місцеві жаліються на гучні вибухи.
Про це розповіли у низці російських телеграм-пабліків, повідомляє 24 Канал. Також вони оприлюднили фото та відео з місця події.
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На Бєлгородщині лунали вибухи
О 1:17 в Яковлевському районі Бєлгородської області було дуже гучно. Через кілька хвилин там прогриміли ще кілька вибухів.
У Бєлгородській області чули потужні вибухи: відео
Згодом росіяни повідомили, що район атакували дрони. На місце виїхали спецслужби.
Окупанти заявили про атаку дронами: відео
Безпілотники буцімто збили. Про це заявив губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков.
У Яковлевському міському окрузі спрацювала наша система ППО – збито 2 БпЛА літакового типу. Постраждалих немає. Фрагменти одного з безпілотників упали на проїжджу частину поруч із приватним житловим будинком. На місці працюють усі оперативні служби,
– заявив російський чиновник.
Окупанти кажуть, що збили 2 дрони / Фото з соцмереж
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У Росії продовжує вибухати: коротко
- Дві доби поспіль, 7 та 8 вересня, дрони атакували найбільший російський завод мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську. Місцеві поширювали низку відео, на яких можна було побачити, як потужно він горів.
- Водночас у ГУР та СБУ продовжують інтригувати сюрпризами на осінь. Розвідники вже визначили чіткий список легітимних військових цілей на російській і на тимчасово окупованих українських територіях, які мають бути знищені.
- Військовий експерт Світан припустив, що до цього списку входять пов'язані з військовою промисловістю підприємства, які створили ще за часів Радянського союзу.
- На тлі постійних вибухів у Росії та на окупованих територіях загарбники вирішили перемістити ППО ближче до найважливіших об'єктів.