На Черкащині влучання по об'єкту енергетики: в області є пошкодження через уламки дрона

У Черкаській області ракета влучила в один з об'єктів енергоінфраструктури. Це сталося під час масованого ракетного обстрілу 29 березня.

Практично усю ніч російські війська атакували Черкащину з повітря. Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів, що нашим захисникам вдалося відбити частину атак.

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Наслідки ворожої атаки на Черкащині

Табурець розповів, що цієї ночі силам ППО вдалося утилізувати в Черкаській області 6 дронів-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок падіння уламків було пошкоджено нежитлове приміщення. Також, в одному з приватних господарств, повибивало вікна.

Крім того, наші захисники збили крилату ракету на Уманщині. У цьому випадку минулось без наслідків,

– зазначив голова ОВА.

На жаль, одна з російських ракет все ж влучила в об'єкт енергоінфраструктури на Черкащині.

На місці уже працюють усі відповідні служби. Робота з ліквідації наслідків продовжується.

Масований ракетний удар 29 березня: що відомо