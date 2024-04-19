Під Дніпром були вибухи: ЗСУ збили чергову ракету
Джерело:Дніпропетровська ОВА
Після обіду 19 квітня росіяни знову намагались атакувати Дніпро. На щастя, сили ППО зуміли збити ворожу ціль.
У Дніпровському районі працювала протиповітряна оборона. Незадовго до цього Повітряні сили попередили місцевих жителів про швидкісну ціль в бік обласного центру.
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Росія знову атакувала Дніпро
Очільник Дніпропетровської ОВА о 16:56 повідомив, що в регіоні збили російську ракету. Звуки вибухів біля Дніпра були наслідком роботи ППО.
У Дніпровському районі працювала ППО. Збили ворожу ракету. Дякую, захисники, що всіма силами бережете від біди,
– написав Сергій Лисак.
Згодом військові розповіли деталі.
Ворог випустив по місту ракету Х-59
ПК "Схід" повідомило, що росіяни намагалися атакувати Дніпро авіаційною ракетою Х-59. Її збили у Дніпровському районі близько 16:30.
Близько 16:30 підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено ще одну керовану авіаційну ракету Х-59 в Дніпровському районі Дніпропетровської області,
– написали в ОК "Схід".
Захисники також закликали людей перебувати в укриттях під час оголошених повітряних тривог.
Вночі росіяни задали терористичних ударів по Дніпру: є загиблі
- Вночі 19 квітня росіяни масовано атакували Україну дронами та ракетами. Найбільше постраждала Дніпропетровська область, по якій ворог випустив більшість повітряних цілей.
- У Дніпрі та області пошкоджено будівлі, включаючи п'ятиповерхівку, об'єкти Укрзалізниці, автовокзал, та інфраструктурні об'єкти.
- На жаль, 7 людей загинули, ще десятки зазнали поранень.
- Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих.