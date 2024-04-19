Під Дніпром були вибухи: ЗСУ збили чергову ракету

Після обіду 19 квітня росіяни знову намагались атакувати Дніпро. На щастя, сили ППО зуміли збити ворожу ціль.

У Дніпровському районі працювала протиповітряна оборона. Незадовго до цього Повітряні сили попередили місцевих жителів про швидкісну ціль в бік обласного центру.

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Росія знову атакувала Дніпро

Очільник Дніпропетровської ОВА о 16:56 повідомив, що в регіоні збили російську ракету. Звуки вибухів біля Дніпра були наслідком роботи ППО.

У Дніпровському районі працювала ППО. Збили ворожу ракету. Дякую, захисники, що всіма силами бережете від біди,

– написав Сергій Лисак.

Згодом військові розповіли деталі.

Ворог випустив по місту ракету Х-59

ПК "Схід" повідомило, що росіяни намагалися атакувати Дніпро авіаційною ракетою Х-59. Її збили у Дніпровському районі близько 16:30.

Близько 16:30 підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено ще одну керовану авіаційну ракету Х-59 в Дніпровському районі Дніпропетровської області,

– написали в ОК "Схід".

Захисники також закликали людей перебувати в укриттях під час оголошених повітряних тривог.

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