Від України залежить безпека Європи, – Боррель

Жозеп Боррель вважає, що безпека Європи залежить безпосередньо від безпеки України. Усі питання, які стосуються нашої країни, мають вирішуватися лише за участі Києва.

Деталі від дипломата

Таку думку представник Євросоюзу висловив на брифінгу 5 січня. Це відбулося у межах його робочої поїздки в Україну.

Цікаво Чи зможе українська армія зупинити Росію без допомоги Заходу, – Bloomberg

Не може бути безпека Європи без безпеки України,

– наголосив Боррель.

Боррель приїхав в Україну: що треба знати

Представник ЄС прилетів до Києва уночі проти 5 січня. Він обрав Україну для свого першого робочого візиту за кордон. Відбулося це на тлі нарощення російських військ біля наших кордонів.

Разом із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою Боррель вперше за 8 років війни побував на Донбасі, зокрема у Станиці Луганській. Український міністр назвав це "знаком єдності України та ЄС на тлі погроз Росії та сили нашої дипломатії задля миру, безпеки та справедливості в Європі".

Наприкінці поїздки глава європейської дипломатії зустрінеться у Києві з представниками української влади.

Коротко про можливу ескалацію Росії

Від осені 2021 року іноземні ЗМІ та партнери України говорять про збільшення російських військ біля нашого кордону.

Згодом українська розвідка заявила, що Росія може піти у наступ у січні – лютому 2022 року.

Секретар ради нацбезпеки Олексій Данілов переконаний, що для нападу у ворога має бути щонайменш втричі більше військ біля кордону.

Водночас президент Росії Володимир Путін вимагає, щоб НАТО не брало до свого складу Україну. В іншому разі Кремль погрожує "повномасштабною війною в Європі".