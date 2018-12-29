Від гігієнічних прокладок до вина та тракторів: імпорт яких товарів з України заборонила Росія

Уряд Росії опублікував перелік усіх товарів з України, які заборонено сюди ввозити. Мовиться про товари, які було вироблено в Україні та такі, що перевозяться через її територію. Під обмеження Кремля потрапили сільськогосподарська продукція, сировина та продовольство.

Раніше 24 канал повідомляв, що Росія запровадила заборону на імпорт товарів з України, а відповідну постанову уже підписав прем’єр-міністр країни Дмитро Медведєв.

Вже відомо, яких товарів стосуватимуться нові обмеження. Як мовиться на офіційному сайті російського уряду, під обмеження, перш за все, потрапила категорія промислових товарів, щоправда у списку також фігурують сільськогосподарська продукція, сировина та продовольство.

В російському уряді такий крок пояснюють тим, що "Україна періодично вводить санкційні обмеження як щодо російських фізичних і юридичних осіб, так і щодо конкретних російських товарів".

З моменту запровадження заходів щодо заборони імпорту з Росії окремих видів сільськогосподарських товарів український список санкцій було розширено на 18 видів продукції, зокрема агропромислової, хімічного комплексу, шиферу, цементного клінкеру. Підписаною постановою вводиться заборона на ввезення в Росію товарів, країною походження яких є Україна, або таких, що переміщуються через територію України. Уряд Росії може ухвалити рішення про скасування введених спеціальних економічних заходів, якщо Україна скасує обмежувальні заходи, введені раніше відносно конкретних російських товарів,

– підкреслюють у відомстві.

Також у російському уряді опублікували перелік усіх товарів з України, які Росія забороняє ввозити. За харчових продуктів, це, зокрема:

– пшениця та меслин (суміш пшениці та жита),

– соняшникова та лляна олія,

– м’ясна та рибна продукція,

– кондитерські вироби та шоколад,

– хліб і мучні вироби,

– консервовані та свіжі овочі та фрукти,

– джеми,

– солодове пиво,

– виноградні вина,

– етиловий спирт.

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Щодо сировини та промислової продукції, то під удар Кремля потрапили:

– галька, гравій і щебінь,

– вапняк, доломіт і інші вапнякові камені,

– мийні засоби та поверхнево-активні органічні речовини (окрім мила),

– грілки та комбіновані грілки,

– деревостружкові плити,

– папір і картон,

– шпалери та настінне покриття,

– водяні, парові та газові турбіни,

– частини рідинних насосів,

– меблі,

– сільськогосподарські пристрої: сіялки, сажалки, завантажувальні пристрої, обладнання для обробки та переробки молока, машини для приготування кормів для тварин;

– обладнання для хлібобулочної та цукрової промисловості,

– машини для змішування мінеральних добрив,

– трансмісійні вали, коробки передач, варіатори швидкості,

– електротрансформатори, генератори, обмотувальні дроти та електричні провідники,

– деякі типи тракторів,

– причепи та напівпричепи.

Крім того, Росія заборонила ввозити жіночі гігієнічні прокладки та тампони, а також дитячі пелюшки та підгузки.

Імпорт яких товарів з України заборонила Росія: повний список