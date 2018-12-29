Від гігієнічних прокладок до вина та тракторів: імпорт яких товарів з України заборонила Росія
Уряд Росії опублікував перелік усіх товарів з України, які заборонено сюди ввозити. Мовиться про товари, які було вироблено в Україні та такі, що перевозяться через її територію. Під обмеження Кремля потрапили сільськогосподарська продукція, сировина та продовольство.
Раніше 24 канал повідомляв, що Росія запровадила заборону на імпорт товарів з України, а відповідну постанову уже підписав прем’єр-міністр країни Дмитро Медведєв.
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Вже відомо, яких товарів стосуватимуться нові обмеження. Як мовиться на офіційному сайті російського уряду, під обмеження, перш за все, потрапила категорія промислових товарів, щоправда у списку також фігурують сільськогосподарська продукція, сировина та продовольство.
В російському уряді такий крок пояснюють тим, що "Україна періодично вводить санкційні обмеження як щодо російських фізичних і юридичних осіб, так і щодо конкретних російських товарів".
З моменту запровадження заходів щодо заборони імпорту з Росії окремих видів сільськогосподарських товарів український список санкцій було розширено на 18 видів продукції, зокрема агропромислової, хімічного комплексу, шиферу, цементного клінкеру. Підписаною постановою вводиться заборона на ввезення в Росію товарів, країною походження яких є Україна, або таких, що переміщуються через територію України. Уряд Росії може ухвалити рішення про скасування введених спеціальних економічних заходів, якщо Україна скасує обмежувальні заходи, введені раніше відносно конкретних російських товарів,
– підкреслюють у відомстві.
Також у російському уряді опублікували перелік усіх товарів з України, які Росія забороняє ввозити. За харчових продуктів, це, зокрема:
– пшениця та меслин (суміш пшениці та жита),
– соняшникова та лляна олія,
– м’ясна та рибна продукція,
– кондитерські вироби та шоколад,
– хліб і мучні вироби,
– консервовані та свіжі овочі та фрукти,
– джеми,
– солодове пиво,
– виноградні вина,
– етиловий спирт.
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Щодо сировини та промислової продукції, то під удар Кремля потрапили:
– галька, гравій і щебінь,
– вапняк, доломіт і інші вапнякові камені,
– мийні засоби та поверхнево-активні органічні речовини (окрім мила),
– грілки та комбіновані грілки,
– деревостружкові плити,
– папір і картон,
– шпалери та настінне покриття,
– водяні, парові та газові турбіни,
– частини рідинних насосів,
– меблі,
– сільськогосподарські пристрої: сіялки, сажалки, завантажувальні пристрої, обладнання для обробки та переробки молока, машини для приготування кормів для тварин;
– обладнання для хлібобулочної та цукрової промисловості,
– машини для змішування мінеральних добрив,
– трансмісійні вали, коробки передач, варіатори швидкості,
– електротрансформатори, генератори, обмотувальні дроти та електричні провідники,
– деякі типи тракторів,
– причепи та напівпричепи.
Крім того, Росія заборонила ввозити жіночі гігієнічні прокладки та тампони, а також дитячі пелюшки та підгузки.
Імпорт яких товарів з України заборонила Росія: повний список
Нагадаємо, 25 грудня російський уряд опублікував розширений список осіб і організацій з України, проти кого Кремль запровадив нові санкції. До нього Москва додала ще понад 200 осіб і організацій. Загалом до списку увійшли 245 фізичних осіб і компаній.