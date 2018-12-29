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      Від гігієнічних прокладок до вина та тракторів: імпорт яких товарів з України заборонила Росія

      184 Читать новость на русском
      Опубліковано список продукції з України, яку Росія заборонила ввозити на свою територію
      Опубліковано список продукції з України, яку Росія заборонила ввозити на свою територію / Соцмережі

      Уряд Росії опублікував перелік усіх товарів з України, які заборонено сюди ввозити. Мовиться про товари, які було вироблено в Україні та такі, що перевозяться через її територію. Під обмеження Кремля потрапили сільськогосподарська продукція, сировина та продовольство.

      Раніше 24 канал повідомляв, що Росія запровадила заборону на імпорт товарів з України, а відповідну постанову уже підписав прем’єр-міністр країни Дмитро Медведєв.

      Вже відомо, яких товарів стосуватимуться нові обмеження. Як мовиться на офіційному сайті російського уряду, під обмеження, перш за все, потрапила категорія промислових товарів, щоправда у списку також фігурують сільськогосподарська продукція, сировина та продовольство.

      В російському уряді такий крок пояснюють тим, що "Україна періодично вводить санкційні обмеження як щодо російських фізичних і юридичних осіб, так і щодо конкретних російських товарів".

      З моменту запровадження заходів щодо заборони імпорту з Росії окремих видів сільськогосподарських товарів український список санкцій було розширено на 18 видів продукції, зокрема агропромислової, хімічного комплексу, шиферу, цементного клінкеру. Підписаною постановою вводиться заборона на ввезення в Росію товарів, країною походження яких є Україна, або таких, що переміщуються через територію України. Уряд Росії може ухвалити рішення про скасування введених спеціальних економічних заходів, якщо Україна скасує обмежувальні заходи, введені раніше відносно конкретних російських товарів,
      – підкреслюють у відомстві.

      Також у російському уряді опублікували перелік усіх товарів з України, які Росія забороняє ввозити. За харчових продуктів, це, зокрема:

      – пшениця та меслин (суміш пшениці та жита),

      – соняшникова та лляна олія,

      – м’ясна та рибна продукція,

      – кондитерські вироби та шоколад,

      – хліб і мучні вироби,

      – консервовані та свіжі овочі та фрукти,

      – джеми,

      – солодове пиво,

      – виноградні вина,

      – етиловий спирт.

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      Щодо сировини та промислової продукції, то під удар Кремля потрапили:

      – галька, гравій і щебінь,

      – вапняк, доломіт і інші вапнякові камені,

      – мийні засоби та поверхнево-активні органічні речовини (окрім мила),

      – грілки та комбіновані грілки,

      – деревостружкові плити,

      – папір і картон,

      – шпалери та настінне покриття,

      – водяні, парові та газові турбіни,

      – частини рідинних насосів,

      – меблі,

      – сільськогосподарські пристрої: сіялки, сажалки, завантажувальні пристрої, обладнання для обробки та переробки молока, машини для приготування кормів для тварин;

      – обладнання для хлібобулочної та цукрової промисловості,

      – машини для змішування мінеральних добрив,

      – трансмісійні вали, коробки передач, варіатори швидкості,

      – електротрансформатори, генератори, обмотувальні дроти та електричні провідники,

      – деякі типи тракторів,

      – причепи та напівпричепи.

      Крім того, Росія заборонила ввозити жіночі гігієнічні прокладки та тампони, а також дитячі пелюшки та підгузки.

      Імпорт яких товарів з України заборонила Росія: повний список

       

      Нагадаємо, 25 грудня російський уряд опублікував розширений список осіб і організацій з України, проти кого Кремль запровадив нові санкції. До нього Москва додала ще понад 200 осіб і організацій. Загалом до списку увійшли 245 фізичних осіб і компаній.

      Теги: Новини України Санкції Новини Росії Україна – Росія Санкції Росії проти України
      Джерело: 24 канал
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