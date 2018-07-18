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Відбулася довгоочікувана презентація смартфону Nokia X5: які фішки отримала новинка

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Відбулася презентація Nokia X5: характеристики смартфону
Відбулася презентація Nokia X5: характеристики смартфону / Соцмережі

Компанія HMD Global у столиці Китаю Пекіні все ж презентувала смартфон Nokia X5, щоправда з такою назвою він лише для китайського ринку, натомість для глобального пристрій отримає назву Nokia 5.1 Plus.

Nokia X5 – другий смартфон, який вийде у серії X і другий пристрій Nokia, що матиме виріз для сенсорів у верхній частині екрану.

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Офіційний тізер Nokia X5

Окрім вирізу, екран також матиме діагональ у 5,86 дюймів, підтримуватиме розширення формату HD+ і співвідношення сторін 19:9. Співвідношенням площі екрану до габаритів корпусу становитиме 88%.

Nokia X5, смартфон, телефон, технології, гаджети

Nokia X5 матиме такий самий виріз у верхній частині екрану, як у iPhone X

За словами представників компанії, екран також володітиме функцією захисту очей, яка вмикатиметься автоматично.

Щодо "начинки", то Nokia X5 може похвалитися восьмиядерним процесором MediaTek Helio P60 з частотою у 2 ГГц, а якість графіки тут забезпечуватиме Mali-G72 GPU. Працюватиме ж телефон на Android 8.1 Oreo, щоправда у найближчому майбутньому цю операційну систему мають оновити до Android P.

Nokia X5, смартфон, телефон, технології, гаджети
Nokia X5 працюватиме на восьмиядерному процесорі MediaTek Helio P60 з частотою у 2 ГГц

Щодо пам’яті, то пристрій виходитиме у двох варіантах – 3 ГБ/32 ГБ і 4 ГБ / 64 ГБ. Крім того, є підтримка MicroSD-карти ємністю до 256 ГБ.

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Також пристрій отримає подвійну основну камеру на 13 МП + 5 МП з апертурою у f/2.0, фазовим автофокусом і ручним режимом. Камера ж для селфі матиме 8 МП, апертуру у f/2.2, потртний і режим покращення зображення, засновані на штучному інтелекті.

Nokia X5, смартфон, телефон, технології, гаджети
Nokia X5 може похвалитися подвійною основною (13 МП + 5 МП) та фронтальною (8 МП) камерами 

Серед інших фішок, слід відзначити сканер відбитку пальця, щоправда телефон можна буде розблокувати і за допомогою обличчя, USB-вихід типу C, батарею місткістю у 3060 мАг, заряду якої має вистачити на цілий день роботи, підтримку двох SIM-карток (nano + nano / microSD).

Підтримуватиме Nokia X5 і 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, FM-радіо та роз’єм для навушників у 3,5 міліметра.

Телефон матиме блискучий корпус і буде доступним у чорному, блакитному та білому кольорах. Розміри його становлять 149,5 x 72 x 8,1 міліметра та вважитиме гаджет 160 грамів. 

Nokia X5, смартфон, телефон, технології, гаджети
Nokia X5 буде доступним у трьох кольорах 

Нагадаємо, презентація Nokia X5 мала відбутися ще 11 липня, але її скасували через погодні умови. До слова, вартість цього смартфону буде навіть меншою, аніж очікувалось – від 120 доларів. 

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Теги: Інформаційні технології Техно Китай Ґаджети Смартфони
Джерело: 24 канал
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