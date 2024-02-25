Що відбувається в Кринках та Ласточкиному: фронтовий огляд від Світана
По всій лінії фронту тривають важкі бої. Водночас російські пропагандисти роздалися заявами, що вони зайняли невелике село Кринки, що на лівобережжі Херсонської області.
Яка насправді ситуація там та на Східному напрямку в щоденному фронтовому зведенні для 24 Каналу проаналізував військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.
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Відхід з Ласточкиного
На східному напрямку продовжуються важкі бої. ЗСУ заявили, що задля вирівнювання фронту, українській армії довелося відійти з населеного пункту Ласточкине.
Світан пояснив, що подібні дії робляться для того, аби зменшити лінію фронту і збільшити щільність війська. Він переконаний, що після відходу з Авдіївки буде перебудована лінія фронту туди, де вона більш укріплена.
Ситуація в Кринках
Водночас на півдні росіяни доповідали про "захід" в Кринки, однак Наталя Гуменюк зауважила, що це був показовий момент для російського телебачення, противник як зайшов, так і вийшов, але вже із значними втратами.
Світан переконаний, що зараз основне завдання перед ЗСУ на лівому березі – не створити лінію фронту, а працювати у форматі розвідки боєм. Тобто оприявлювати точки ворога, щоб потім їх накривати артилерію.
Або спонукати відкриття вогню на себе. Це дуже складне і небезпечне завдання – провокувати рух колон ворога на себе, для того, щоб їх замкнути у вогняний мішок: коли за колоною відкривається вогонь зверху і ворога розчавлює по наших рубежах,
– пояснив експерт.
Атака України з повітря
В ніч на 25 лютого ворог масовано атакував Україну дронами типу "Шахед". 16 з 18 БпЛА вдалося збити бійцям протиповітряної оборони.
Також речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк заявила, що цієї ночі росіяни намагалися поцілити в ППО на південному напрямку і використали ракети Х-31П.
Полковник запасу пояснив, що це протирадіолокаційні ракети із заявленою дальністю 100 – 110 кілометрів, але далі, ніж на 70 кілометрів вони жодного разу не летіли.
Наша авіація дуже гарно відпрацювала цієї ночі. Було збито 2 ракети. Інформацію передали партнери, за нею піднялися наші винищувачі і збили ці ракети. Їх дуже важко знищити, адже вони надзвукові,
– додав військовий аналітик.