Чи загрожує Україні регіональний блекаут: оцінка ексміністра енергетики
Після нового масованого ракетного удару в Україні знову розпочалися масштабні відключення електроенергії. Водночас енергосистема країни є високотехнологічною, тому вона може забезпечити контроль розподілу енергії.
Відновлювальні роботи на енергооб'єктах можуть тривати до трьох тижнів. Про це 24 каналу розповів міністр палива та енергетики України (2005 – 2006 роки) Іван Плачков.
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Експерт зазначив, що блекаут – це стан енергосистеми, коли вона зовсім "лягає" й не працюють підстанції та станції тощо.
Сьогодні в Україні немає блекауту і його не допустять в цілому в енергосистемі. Якщо не буде достатньо віялових, аварійних та екстрених відключень, почне працювати автоматичне частотне розвантаження, яке відключатиме споживачів без команди диспетчерів тощо для того, щоб зберегти енергосистему. А вона в Україні є високотехнологічною,
– пояснив фахівець.
За його словами, автоматика енергосистеми точно спрацює і блекаутів загалом по країні не буде.
"У деяких областях, навіть у великих містах це може статися, як-от вчора у Львові. Але вже майже за добу відновили енергопостачання. Також можуть відключити Київ, Одесу та інші великі міста. Тому відновлювальні роботи триватимуть від одного до трьох тижнів", – додав ексміністр.
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На його думку, майже всім мешканцям великих міст потрібно буде виїхати в села і невеликі містечка, де можна використовувати альтернативні джерела опалення й перечекати кризовий період.
Водночас Плачков запевнив, що зв'язківці оснастили свої об'єкти потужними дизель-генераторами, тому зв'язок буде "більш-менш стабільним", якщо окупанти не пошкодять вишки та стаціонарні об'єкти.
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Загроза блекаутів в Україні: що відомо
- Після російських обстрілів в Україні запровадили відключення електроенергії. Наразі США хочуть допомогти нашій країні впоратись з блекаутами.
- Раніше радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що 12 країн готові постачати Україні енергетичне обладнання.
- Очільник української розвідки Кирило Буданов зауважив, що Кремль використовує зиму, як зброю, аби деморалізувати людей. Однак, українці залишаються сильними, всупереч жорстоким діям російських загарбників.
- Мер Києва не виключає, що столиця внаслідок російських ударів може залишитися без води, світла та зв'язку. Наразі у столиці вже підготували великий запас палива, генераторів, їжі та питної води. Також обладнали пункти обігріву. Водночас очікується, що медичні установи продовжуватимуть працювати.