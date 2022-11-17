Чи загрожує Україні регіональний блекаут: оцінка ексміністра енергетики

Після нового масованого ракетного удару в Україні знову розпочалися масштабні відключення електроенергії. Водночас енергосистема країни є високотехнологічною, тому вона може забезпечити контроль розподілу енергії.

Відновлювальні роботи на енергооб'єктах можуть тривати до трьох тижнів. Про це 24 каналу розповів міністр палива та енергетики України (2005 – 2006 роки) Іван Плачков.

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Експерт зазначив, що блекаут – це стан енергосистеми, коли вона зовсім "лягає" й не працюють підстанції та станції тощо.

Сьогодні в Україні немає блекауту і його не допустять в цілому в енергосистемі. Якщо не буде достатньо віялових, аварійних та екстрених відключень, почне працювати автоматичне частотне розвантаження, яке відключатиме споживачів без команди диспетчерів тощо для того, щоб зберегти енергосистему. А вона в Україні є високотехнологічною,

– пояснив фахівець.

За його словами, автоматика енергосистеми точно спрацює і блекаутів загалом по країні не буде.

"У деяких областях, навіть у великих містах це може статися, як-от вчора у Львові. Але вже майже за добу відновили енергопостачання. Також можуть відключити Київ, Одесу та інші великі міста. Тому відновлювальні роботи триватимуть від одного до трьох тижнів", – додав ексміністр.

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На його думку, майже всім мешканцям великих міст потрібно буде виїхати в села і невеликі містечка, де можна використовувати альтернативні джерела опалення й перечекати кризовий період.

Водночас Плачков запевнив, що зв'язківці оснастили свої об'єкти потужними дизель-генераторами, тому зв'язок буде "більш-менш стабільним", якщо окупанти не пошкодять вишки та стаціонарні об'єкти.

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