Киян попередили про можливі відключення у "сірій" зоні: до чого готуватися українцям

У вівторок, 4 червня, у Києві можуть бути застосовані відключення електроенергії в світло-сірій зоні графіків. Це може статися, якщо дефіцит в енергосистемі зросте.

4 червня по всій території України за наказом Укренерго діятимуть обмеження на електроспоживання з 00:00 до 24:00.

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Відключення світла у Києві

В Укренерго прогнозують збільшення дефіциту в енергосистемі. Причиною є зростання обсягів споживання через спеку та зменшення імпорту.

Виділених нашому місту лімітів вистачить на 74% від потреб. Тому впродовж доби діятимуть графіки стабілізаційних відключень. Якщо дефіцит буде зростати, то доведеться застосовувати відключення в світло-сірій зоні графіків також,

– йдеться у повідомленні ДТЕК.

Енергетик також звернулися до українців та закликали обмежити використання електрики, щоб зменшити кількість і тривалість відключень.

Раніше в Укренерго пояснювали, що споживання електроенергії зростає через спеку та зниження обсягів імпорту.

Яка зараз ситуація в енергосистемі України

За словами енергетиків, ситуація в енергосистемі може стати складнішою. На це впливає одразу кілька причин: вихід на ремонт двох блоків атомних електростанцій, обстріли 31 травня та 1 червня, зростання споживання електроенергії через потепління й використання кондиціонерів.

1 червня Росія атакувала енергооб'єкти у 5 регіонах. Зокрема, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. Росіяни також вдарили по двох теплоелектростанціях ДТЕК та серйозно пошкодив обладнання.

Зауважимо, що міністр України Герман Галущенко заявив, що для споживачів підвищили ціну на електроенергію, аби не залишити нашу країну без світла. Наразі ціна за електроенергію становить 4,32 гривні за кіловат-годину.

. Відключення світла через дефіцит та навантаження на енергосистему можуть тривати не лише протягом всієї війни, а й після її закінчення