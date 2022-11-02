Ресторани McDonald's відновили роботу в Івано-Франківську та 2 містах Київщини
Джерело:McDonald’s
У середу, 2 листопада, McDonald's знову відкрився в Івано-Франківську. Крім того, відкриття ресторанів фастфуду продовжуються і у Київській області.
Як зазначають у пресслужбі, ресторани працюють з 9:00 до 21:00 по всіх каналах продажу та дотримуються розширених правил безпеки. Роботу ресторанів зупинятимуть під час відключення електроенергії і продовжуватимуть роботу орієнтовно через годину після поновлення електропостачання.
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Де відкрили заклади
В Івано-Франківську ресторан працює за адресою: вулиця Миколайчука Івана, 2. На Київщині двері відкрились для відвідувачів у Броварах на вулиці Київській, 239 та Білій Церкві на проспекті Незалежності.
Наголошують, що заклади закриваються під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття.
Попри це, команда оперативно видає уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям. Ресторан продовжує роботу орієнтовно через годину після скасування тривоги: цей час потрібен на включення і налаштування обладнання та для підготовки працівників до роботи.
Якщо повітряну тривогу скасують менш ніж за годину до закриття, то ресторан відкриється наступного дня.
Відкриття McDonald's в Україні: де вже працюють ресторани
- 20 вересня запрацювали перші три заклади McDonald’s. 27 вересня – ще сім. Водночас вони працювали лише у форматі доставки.
- Вже 25 жовтня мережа анонсувала відкриття закладів у Тернополі та Борисполі. Тоді ж запрацювали ще 5 ресторанів Києва.
- 30 вересня 10 ресторанів McDonald’s відкрили у Києві. Вже 8 жовтня мережа відкрила ще два заклади біля станцій метро "Лівобережна" і "Житомирська" та анонсувала відновлення роботи на Західній Україні.
- Після відновлення роботи ресторану помітно зросли ціни на улюблені страви. Зокрема, до війни гамбургер коштував 28 гривень, а зараз – 49 гривень, чизбургер подорожчав із 32 до 57 гривень.
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