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      Відкриття ринку землі: Зеленський анонсував найближчі кроки влади

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      Володимир Зеленський / Getty Images

      Минулого тижня Верховна Рада у першому читанні підтримала закон про ринок землі. За словами українського президента Володимира Зеленського, це говорить про те, що кожен українець насправді стане власником своєї землі.

      Як розповів український гарант у відеозверненні, перед другим читанням чинна влада планує внести зміни щодо продажу землі іноземцям: фізичним особам і іноземним компаніям.

      Радимо ознайомитися! Закон про землю: за і проти

      Він підкреслює, що іноземці отримають можливість придбати українську землю лише після рішення референдуму.

      "Референдум – теж дуже важлива річ. Це ще одна наша обіцянка нашому народові. Ми говорили, що найважливіші та найскладніші речі ми будемо обговорювати з суспільством і приймати ці рішення на референдумі. Тому пакет документів про народовладдя (референдум) обов’язково ухвалимо найближчим часом", – зауважив Зеленський.

      Також Зеленський розповів про ще одну річ, яку офіційний Київ планує запровадити щодо землі. Мовиться про зменшення лімітів. Крім того, у наступному році уряд виділить 4 мільярди гривень на підтримку маленьких фермерів. Це вже закладено у Бюджеті на 2020 рік.

      До теми! Найризикованіший шлях – це шлях референдумів, – Фурса про ринок землі

      Зеленський записав чергове відеозвернення

      До слова раніше, уповноважений Президента України Володимира Зеленського з земельних питань Роман Лещенко заявляв, що після запровадження ринку землі громадяни Росії не матимуть змоги купувати українську землю. Навіть, якщо вони є серед засновників українських компаній, і такі компанії куплять землю. Коли ж правоохоронці виявлять такі факти, цю землю конфіскують на користь держави.

      Що відомо про законопроєкт щодо ринку землі: коротко

      13 листопада Верховна Рада попередньо схвалила законопроєкт, який відкриває ринок землі в Україні. Якщо документ схвалять остаточно, то з 1 жовтня 2020 року можна буде продавати землю сільськогосподарського призначення державної чи приватної власності.

      • Купити державну і комунальну землю можна буде на публічних прозорих торгах.
      • Ті, хто орендують ділянку, зможуть викупити землю першими.
      • Право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українцями.
      • Іноземці та компанії, які мають серед засновників іноземців, зможуть купувати землі у разі, якщо за це на відповідному референдумі проголосує український народ.

      мораторій на продаж землі, ринок землі
      У яких країнах діє мораторій на продаж землі / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Ринок землі Новини політики Володимир Зеленський Президент України
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