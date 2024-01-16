Китай боїться перемоги Трампа: Фейгін пояснив особливості відносин Пекіна з Вашингтоном

Китай боїться, що на президентський виборах у США переможе Дональд Трамп. Адже екслідер Штатів дотримується антикитайської позиції.

Таку думку 24 Каналу озвучив російський правозахисник, блогер Марк Фейгін. За його словами, навіть перемога чинного президента США Джо Байдена – кращий варіант для Пекіна.

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"Трамп – антикитайський"

Марк Фейгін переконаний, що зараз Джо Байден не буде просувати переговори щодо статусу Тайваню. Американський лідер заявив, що не визнає його незалежності.

Водночас США не розірвуть зв'язки з Тайванем та не виступлять за інтеграцію острова у склад континентального Китаю. Це свідчить про те, що Байден не буде нехтувати вибором самих тайванців.

Президент Китаю Сі Цзіньпін дуже не хоче, щоб у Білий дім прийшов Дональд Трамп, адже він дотримується антикитайської риторики. Є ймовірність, що він або республіканці з подібною позицією переможуть на виборах президента США.

Найстрашнішим для Сі Цзіньпіна є прихід у Білий дім Трампа. Трамп – антикитайський. Їм навіть Байден – це набагато краще, ніж Трамп або йому подібні кандидати, які можуть перемогти на виборах,

– вважає він.

Трампа можуть не допустити до виборів