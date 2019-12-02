07:38
2 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ, ЗАГИНУЛА ДИТИНА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:43, 30 листопада
      Вєсті.UA
      20:41, 30 листопада
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ, ЗАГИНУЛА ДИТИНА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Відома польська авіакомпанія LOT планує запустити рейси до Івано-Франківська

      233 Читать новость на русском
      Польська авіакомпанія LOT планує розпочати рейси з та до Івано-Франківська у 2020 році / "У відпустку"

      Вже у 2020 році до Івано-Франківська можуть почати літати літаки польської авіакомпанії LOT. Зокрема, національний перевізник Польщі хоче запустити рейси між Івано-Франківськом і Варшавою.

      LOT заходить у Івано-Франківськ: що про це відомо

      Як передає портал Рasazer, LOT дав запит щодо 15 слотів у європейських і неєвропейських аеропортах. Мовиться про нові слоти та такі, куди виконували рейси раніше, але не виконують зараз. Серед них – і український аеропорт.

      Зверніть увагу! Зеленський відвідав Івано-Франківськ і дав завдання збудувати міжнародний аеропорт та дороги

      У компанії планують запустити рейси у період літньої навігації в 2020 році. Деякі нові рейси вже оголосили, деякі оголосять найближчим часом. Вже відомо, що LOT здійснюватиме рейси з Варшави до Івано-Франківська та назад.

      Про вартість квитків поки інформації немає. До прикладу, якщо сьогодні, 2 грудня, замовляти квиток на рейс зі Львова до Варшави у економ-класі на 23 число, то це коштуватиме майже 3 тисячі гривень. Якщо ж замовляти заздалегідь, зокрема, на 12 лютого, за тікет доведеться викласти набагато менше – 1787 гривень.

      Сьогодні в Україні LOT літає, окрім Львова, ще в аеропорти "Бориспіль", "Київ", "Харків", "Запоріжжя" та "Одеса".

      Як пише Центр транспортних стратегій, у 2018 році операційний директор LOT Мачей Вільк називав Івано-Франківськ серед тих українських міст, куди авіакомпанія хотіла б в перспективі розпочати польоти.

      Єдине, що зараз нас в цьому обмежує, – це дефіцит слотів в аеропорту Шопена у Варшаві. Але думаю, до 2020 року цю проблему частково буде вирішено, і ми продовжимо експансію,
      – зазначав тоді топ-менеджер польської авіакомпанії.

      Що відомо про ситуацію з польотами в аеропорту Івано-Франківська

      Сьогодні сюди літає лише авіакомпанія МАУ, щоправда виконує вона щоденні рейси. А з 27 грудня сезонні рейси сюди почне здійснювати Windrose – з Києва (аеропорт "Бориспіль") і Дніпра по два рази в тиждень.

      Зауважимо, що з 2010 року аеропорт "Івано-Франківськ" перебуває у концесії в компанії "Скорзонера". За даними державного реєстру, кінцевими бенефіціарами ТОВ "Скорзонера" ​​є бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.

      Згідно з умовами договору, концесіонер повинен вкласти в реконструкцію та поліпшення аеропортового комплексу щонайменше 50 мільйонів гривень. Однак за весь час управління об'єктом "Скорзонера" інвестувала лише 18 мільйонів гривень. Крім того, у вересні 2018 року в центральному залі аеровокзалу встановили електронне табло. Це стало найбільшою модернізацією на летовищі з того моменту, як аеропорт передали в концесію.

      До речі! В Івано-Франківську аварійно приземлився літак із 90 пасажирами на борту

      У листопаді міністр інфрастурктури Владислав Криклій провів нараду з керівником Івано-Франківського аеропорту. Чиновник наголошував на розташуванні летовища в туристичному регіоні. Тому аеропорт повинен демонструвати інші показники.

      Що таке концесія? Це договір про передачу природних багатств, підприємств, інших господарських об'єктів, що належать державі чи територіальній громаді, в тимчасову експлуатацію іншим державам, іноземним фірмам, приватним особам.

      До слова, у 2020 році планують почати роботи з будівництва нової злітної смуги у Дніпровському аеропорту. За словами міністра Криклія, інвестувати у проєкт є готовими українські олігархи Ігор Коломойський і Олександр Ярославський.

      Неповнолітні посеред дня обстріляли багатоповерхівку у Львові
      сьогодні
      1098
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Івано-Франківська Транспорт авіація Новини Польщі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 01:10 Хто такий Вячеслав Соболєв, чия дитина загинула внаслідок обстрілу авто в Києві
      Андрій Шляхтін 22823
      1 грудня , 22:20 Головні новини 1 грудня: вбивство сина депутата Соболєва у Києві, втрати на Донбасі
      Северин Трач 2957
      1 грудня , 22:01 Макрон перейшов на темну сторону, слабкі позиції Путіна та загадковість Зеленського: блоги тижня
      Блоги тижня 1506
      1 грудня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: Чорна п'ятниця, бомонд у гостях в Гордона і пікап Маска
      Северин Трач 2271
      1 грудня , 19:30 За що штрафують водіїв у Києві та скандальна історія в родині священника – відео тижня
      Марія Лелека 928
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук