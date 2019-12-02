Відома польська авіакомпанія LOT планує запустити рейси до Івано-Франківська

Вже у 2020 році до Івано-Франківська можуть почати літати літаки польської авіакомпанії LOT. Зокрема, національний перевізник Польщі хоче запустити рейси між Івано-Франківськом і Варшавою.

LOT заходить у Івано-Франківськ: що про це відомо

Як передає портал Рasazer, LOT дав запит щодо 15 слотів у європейських і неєвропейських аеропортах. Мовиться про нові слоти та такі, куди виконували рейси раніше, але не виконують зараз. Серед них – і український аеропорт.

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У компанії планують запустити рейси у період літньої навігації в 2020 році. Деякі нові рейси вже оголосили, деякі оголосять найближчим часом. Вже відомо, що LOT здійснюватиме рейси з Варшави до Івано-Франківська та назад.

Про вартість квитків поки інформації немає. До прикладу, якщо сьогодні, 2 грудня, замовляти квиток на рейс зі Львова до Варшави у економ-класі на 23 число, то це коштуватиме майже 3 тисячі гривень. Якщо ж замовляти заздалегідь, зокрема, на 12 лютого, за тікет доведеться викласти набагато менше – 1787 гривень.

Сьогодні в Україні LOT літає, окрім Львова, ще в аеропорти "Бориспіль", "Київ", "Харків", "Запоріжжя" та "Одеса".

Як пише Центр транспортних стратегій, у 2018 році операційний директор LOT Мачей Вільк називав Івано-Франківськ серед тих українських міст, куди авіакомпанія хотіла б в перспективі розпочати польоти.

Єдине, що зараз нас в цьому обмежує, – це дефіцит слотів в аеропорту Шопена у Варшаві. Але думаю, до 2020 року цю проблему частково буде вирішено, і ми продовжимо експансію,

– зазначав тоді топ-менеджер польської авіакомпанії.

Що відомо про ситуацію з польотами в аеропорту Івано-Франківська

Сьогодні сюди літає лише авіакомпанія МАУ, щоправда виконує вона щоденні рейси. А з 27 грудня сезонні рейси сюди почне здійснювати Windrose – з Києва (аеропорт "Бориспіль") і Дніпра по два рази в тиждень.

Зауважимо, що з 2010 року аеропорт "Івано-Франківськ" перебуває у концесії в компанії "Скорзонера". За даними державного реєстру, кінцевими бенефіціарами ТОВ "Скорзонера" ​​є бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.

Згідно з умовами договору, концесіонер повинен вкласти в реконструкцію та поліпшення аеропортового комплексу щонайменше 50 мільйонів гривень. Однак за весь час управління об'єктом "Скорзонера" інвестувала лише 18 мільйонів гривень. Крім того, у вересні 2018 року в центральному залі аеровокзалу встановили електронне табло. Це стало найбільшою модернізацією на летовищі з того моменту, як аеропорт передали в концесію.

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У листопаді міністр інфрастурктури Владислав Криклій провів нараду з керівником Івано-Франківського аеропорту. Чиновник наголошував на розташуванні летовища в туристичному регіоні. Тому аеропорт повинен демонструвати інші показники.

Що таке концесія? Це договір про передачу природних багатств, підприємств, інших господарських об'єктів, що належать державі чи територіальній громаді, в тимчасову експлуатацію іншим державам, іноземним фірмам, приватним особам.

До слова, у 2020 році планують почати роботи з будівництва нової злітної смуги у Дніпровському аеропорту. За словами міністра Криклія, інвестувати у проєкт є готовими українські олігархи Ігор Коломойський і Олександр Ярославський.