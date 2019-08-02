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      Зеленський відвідав Івано-Франківськ і дав завдання збудувати міжнародний аеропорт та дороги

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      Зеленський відвідав Івано-Франківськ
      Зеленський відвідав Івано-Франківськ / President.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський 2 серпня відвідав Івано-Франківськ і поставив завдання, щоб через півтора року в обласному центрі був побудований міжнародний аеропорт. Президент також закликав місцевих чиновників активніше займатися питаннями будівництва доріг і розвитку регіону Українських Карпат.

      Під час ознайомлення Зеленського з реконструкцією аеропорту його директор Петро Осипенко повідомив, що з 2010 року аеропорт надано в концесію на 30 років компанії "Скорзонера". За умовами договору, компанія зобов'язана вкласти в реконструкцію і поліпшення комплексу не менше 50 мільйонів гривень.

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      Що таке концесія? Договір про передачу державних підприємства або інших господарських об'єктів у тимчасове користування іноземним фірмам, приватним особам.

      З тих пір концесіонер перерахував до обласного бюджету майже 10,7 мільйона гривень, а також інвестував 18 мільйонів гривень. Компанія ініціювала відновлення злітно-посадкової смуги аеропорту, модернізацію приміщень, розширення авіасполучення. Орієнтовна вартість проекту реконструкції – 2,14 мільярда гривень.

      Зеленський доручив керівництву Івано-Франківської облдержадміністрації забезпечити координацію всіх зацікавлених сторін для втілення в життя проекту реконструкції аеропорту. Президент також доручив проконтролювати підготовку нового договору з концесіонером і забезпечити його реалізацію.

      Івано-Франківськ аеропорт Зеленський
      Зеленському показали інвестиційний план розвитку аеропорту в Івано-Франківську / Фото president.gov.ua

      Зеленський також звернувся до Міністерства фінансів з проханням включити в проект держбюджету на 2020 рік необхідні витрати для реалізації проекту реконструкції аеропорту. Президент також закликав підписати інвестиційну угоду для залучення грошей для реконструкції аеропорту.

      "Підписуємо тристоронню інвестиційну угоду з гарантією повернення за те, що повинно побудувати державу. Ви будуєте, ми повертаємо. Все чесно", – сказав Зеленський.

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      Він також повідомив, що домовився з нардепом Олександром Шевченком, який до свого обрання в 2014 році був директором компанії "Скорзонера", що будівництво аеропорту буде дуже швидким.

      Дороги на Івано-Франківщині

      Зеленський також закликав народних депутатів з Івано-Франківська, які перемогли на виборах до парламенту на мажоритарних округах, співпрацювати з засобами для будівництва автодоріг. Президент звернувся до місцевих чиновників з проханням приділяти увагу проблемам розвитку регіону.

      Якщо ви не будете ходити, ставити питання, зустрічатися – не тільки з президентом, їхати до Києва, поки самі не почнемо стукати в усі двері, щодня говорити про проблеми, нічого в країні не побудується. Тому і ви тут, і я. Працюймо,
      – наголосив глава держави на нараді з питань розвитку регіону.

      Зеленський зазначив, що питання будівництва доріг не є його компетенцією, але він змушений приділяти цьому увагу. Він додав, що новий глава Івано-Франківської ОДА Денис Шмигаль підготує план вирішення проблеми будівництва доріг у регіоні.

      Президент також закликав представників місцевих громад перед тим, як просити про допомогу з виділенням грошей з держбюджету для інфраструктурних проектів, надавати відповідні проекти з кошторисом.

      Зеленський Івано-Франківськ
      Зеленський на нараді з питань розвитку регіону в Івано-Франківську / Фото president.gov.ua

      Зеленський у Facebook також поділився відео з гелікоптера під час польоту над Карпатами:

       

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      Теги: Новини Івано-Франківська Новини України Новини політики Володимир Зеленський авіація Дороги Транспорт Карпати Гроші
      Джерело: 24 канал
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