У НАТО поставили крапку стосовно відправки військ до України

Останні місяці світова спільнота обговорювала ймовірність відправки військ Північноатлантичного Альянсу до України. Наразі ж у НАТО пояснили своє остаточне рішення.

Північноатлантичний альянс не буде відправляти свої війська на територію нашої держави. Однак країни-члени НАТО зобов'язалися навчати Збройні Сили України. Про це розповів генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Дивіться також Генсек НАТО відреагував на "пропозицію" Путіна щодо України

Чому НАТО не хоче відправляти свої війська

НАТО з самого початку заявило, що підтримує Україну. Ми справді надали велику підтримку Україні. Ми у НАТО домовилися, що здійснюватимемо підготовку українських військових,

– заявив Єнс Столтенберг.

Однак, за словами Генсека НАТО, Північноатлантичний альянс не є стороною "конфлікту", аби втручатися таким чином. Тому, як пояснив Столтенберг, це відкидає можливість відправки західних військ до України.

"НАТО завжди підкреслює, що ми не є стороною конфлікту. Тому ми не посилаємо наші війська в Україну", – наголосив він.

Як почалися розмови про відправку західних військ в Україну