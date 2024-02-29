Ніхто в Європі не збирається відправляти війська в Україну, – прем'єр Чехії про заяву Макрона
Джерело:CTK
Нещодавно французький лідер Еммануель Макрон здивував резонансною заявою про ймовірність введення військ Альянсу в Україну. Однак, схоже, що не всі планують погоджуватися з такою ініціативою.
Нагадаємо, що прем'єр-міністри Польщі та Чехії раніше вже прокоментували заяву Еммануеля Макрона щодо можливості появи військ НАТО в Україні. Тоді Чеський прем'єр Петр Фіала дав зрозуміти, що Прага теж не буде відправляти солдатів на територію нашої держави.
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Більшість вважає цю ідею неприйнятною
Під час виступу у парламенті Петр Фіала категорично заперечив ймовірну участь військ Північноатлантичного альянсу разом з Україною у її протистоянні проти Росії.
Було б корисно, щоб деякі солдати, наприклад, з Франції, перебували на території України, не воювали там, але, можливо, допомагали в навчанні,
– заявив чеський прем'єр-міністр.
Втім, він зазначив, що більшість країн Європи зійшлася на тому, що це питання не обговорюватиметься чи розглядатиметься надалі, оскільки така ідея для них "неприйнятна".
Ніхто в Європі не збирається відправляти війська в Україну. Я не думаю, що треба драматизувати та лякати людей якимись речами, які ніхто не пропонував і не пропонує у тій формі, в якій вони інтерпретуються,
– наголосив очільник уряду Чехії.
За його словами, президент Франції Еммануель Макрон висунув подібну тему у кулуарах спецсаміту у Парижі. Однак подібні обговорення зайняли "мінімум часу".
Макрон заявив про можливе введення військ НАТО в Україну: останні новини
- Французький лідер Еммануель Макрон 25 лютого дав пресконференцію за підсумками конференції на підтримку України. Зокрема, у ході розмови він допустив можливість введення військ НАТО в Україну.
- Пізніше присутність такої дискусії у НАТО підтвердив і словацький прем'єр Роберт Фіцо. За його словами, окремі країни-члени допускають можливість присутності військ Альянсу на території після укладення двосторонньої угоди між ними та Україною.
- Зокрема, за словами представника Єлисейського палацу, французький лідер своїми заявами про можливість розміщення військ НАТО в Україні сигналізував Владіміру Путіну про рішучість та бажання Франції не допустити будь-якої перемоги Росії.
- Водночас французький прем'єр Габріель Атталь 28 лютого заявив, що країна може відправити своїх солдатів до України. Він зазначив, що мова не йде про безпосередню участь французьких військових на фронті.
- Втім, генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що немає жодних планів щодо розміщення військ НАТО на території України. Він наголосив на підтримці, яку надають союзники Україні від 2014 року, і після повномасштабного вторгнення вони активізувалися в цьому питанні.