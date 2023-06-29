Відпустили із СІЗО: охоронцю закритого укриття в Києві змінили запобіжку

Охоронцю Вадиму Мошкіну, підозрюваному у справі про закрите укриття у поліклініці, 29 червня змінили запобіжний захід. Його вирішили відпустити з-під варти.

Відповідне рішення виніс Київський апеляційний суд. Біля укриття у Деснянському районі столиці, яке підозрюваний відмовився відкрити вночі 1 червня, внаслідок падіння уламків ракети загинули троє людей – дві жінки та маленька дівчинка.

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Мошкіну змінили запобіжку

Київський апеляційний суд відпустив під нічний домашній арешт сторожа поліклініки № 3 Вадима Мошкіна, якого підозрюють в "залишенні у небезпеці, що спричинило смерть людей".

Голосіївський районний суд Києва 3 червня відправив Мошкіна під арешт. На засіданні він визнав провину, але заявив, що не встиг відкрити укриття – ракети прилетіли занадто швидко після оголошення повітряної тривоги.

"Я маю відповідати за те, що сталося. Зараз такий час, що не можна бути стороннім", – заявив охоронець.

Адвокат сторожа Сергій Моргун просив відпустити Мошкіна під особисте зобов'язання з'являтися в суд і до слідчого. Своєю чергою, прокурор Денис Тимошенко наполягав на тому, що рішення про арешт – законне і його потрібно залишити в силі.

Є наказ, що Мошкін зобов'язаний відкривати сховище, але з цим наказом його ніколи не ознайомлювали. Також не було враховано і швидкість подій. Всього у Мошкіна було 5 хвилин на відкриття дверей. Він спочатку не почув тривоги. Адміністрація ніяк не організувала приміщення, аби він почув тривогу,

– пояснив адвокат.

За його словами, ризики зміни запобіжного заходу є необґрунтованими. Зокрема, в підозрюваного нібито немає можливості впливати на свідків. Окрім того, Мошкін буцімто не планує переховуватися від слідства.

Після трагедії директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук заявив, що відтепер усі укриття у місті Києві будуть відкриті постійно . Окрім цього, Кабмін ухвалив рішення щодо перевірки всіх сховищ в Україні

. Глава уряду Денис Шмигаль наголосив, що вони мають бути доступними для всіх людей будь-коли.