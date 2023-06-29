Відпустили із СІЗО: охоронцю закритого укриття в Києві змінили запобіжку
Джерело:Суспільне
Охоронцю Вадиму Мошкіну, підозрюваному у справі про закрите укриття у поліклініці, 29 червня змінили запобіжний захід. Його вирішили відпустити з-під варти.
Відповідне рішення виніс Київський апеляційний суд. Біля укриття у Деснянському районі столиці, яке підозрюваний відмовився відкрити вночі 1 червня, внаслідок падіння уламків ракети загинули троє людей – дві жінки та маленька дівчинка.
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Мошкіну змінили запобіжку
Київський апеляційний суд відпустив під нічний домашній арешт сторожа поліклініки № 3 Вадима Мошкіна, якого підозрюють в "залишенні у небезпеці, що спричинило смерть людей".
Голосіївський районний суд Києва 3 червня відправив Мошкіна під арешт. На засіданні він визнав провину, але заявив, що не встиг відкрити укриття – ракети прилетіли занадто швидко після оголошення повітряної тривоги.
"Я маю відповідати за те, що сталося. Зараз такий час, що не можна бути стороннім", – заявив охоронець.
Адвокат сторожа Сергій Моргун просив відпустити Мошкіна під особисте зобов'язання з'являтися в суд і до слідчого. Своєю чергою, прокурор Денис Тимошенко наполягав на тому, що рішення про арешт – законне і його потрібно залишити в силі.
Є наказ, що Мошкін зобов'язаний відкривати сховище, але з цим наказом його ніколи не ознайомлювали. Також не було враховано і швидкість подій. Всього у Мошкіна було 5 хвилин на відкриття дверей. Він спочатку не почув тривоги. Адміністрація ніяк не організувала приміщення, аби він почув тривогу,
– пояснив адвокат.
За його словами, ризики зміни запобіжного заходу є необґрунтованими. Зокрема, в підозрюваного нібито немає можливості впливати на свідків. Окрім того, Мошкін буцімто не планує переховуватися від слідства.Зверніть увагу! Після трагедії директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук заявив, що відтепер усі укриття у місті Києві будуть відкриті постійно. Окрім цього, Кабмін ухвалив рішення щодо перевірки всіх сховищ в Україні