Джонсон різко закликав Байдена піти у відставку: у Білому домі відреагували
Джерело:CNN
На тлі відмови Джо Байдена від участі у виборах восени Майк Джонсон закликав його скласти повноваження президента вже зараз. У Білому домі відповіли на заяву республіканця.
Після того, як стало відомо, що Байден самоусунувся від участі у президентських гонках, спікер Палати представників заявив, що той має покинути пост очільника США. Джонсон зазначив, що коли Байден не придатний балотуватися в президенти, він не придатний бути ним зараз.
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Що сказали у Білому домі
Речник Білого дому Ендрю Бейтс наголосив, що Байден складе свої повноваження по закінченню терміну його президенства.
Бейтс нагадав, що Байден отримав у спадок від Трампа занепалу економіку, різке зростання рівня насильства та розбиті союзи. Попри це, за словами посадовця, за правління чинного президента США продемонстрували найсильніше економічне зростання у світі, найнижчий рівень злочинності за майже 50 років, крім того, НАТО стало більшим, ніж було раніше.
Він з нетерпінням чекає завершення свого терміну та досягнення більших історичних результатів для американського народу,
– заявив речник Білого дому Ендрю Бейтс.
- Нагадаємо, що 21 липня Байден зняв свою кандидатуру з кандидатів у президенти. Він закликав демократів об'єднатися навколо Камали Гарріс. Та у свою чергу заявила про намір очолити США, перемігши на виборах Трампа.
- У Politico назвали кроки Байдена, які він зробив до того, як публічно відмовитися від участі у виборах. До цих вихідних президент все ще планував ще раз довести, що всі, хто його недооцінював, неправі, залишившись у перегонах і вигравши переобрання. Проте вже ввечері у суботу 20 липня Джо Байден повідомив невеликій групі близьких помічників, що готовий до альтернативного кінця.
- Президент Зеленський відреагував на рішення Байдена назвавши його жорстким, але сильним. Український лідер подякував очліьник США за непохитну підтримку України у найважчі часи. Він наголосив, що американська допомога для неї лишається критично важливою.
- У РНБО зазначили, що будь-який результат виборів у США буде поразкою для Росії, оцінюючи альтернативи учасників.
- Дональд Трамп своєю чергою розкритикував Байдена. Він назвав його "найгіршим президентом країни". Також він висловив упевненість, що Камалу Гарріс йому буде простіше перемогти, ніж Байдена.
- У Кремлі теж прокоментували вихід Байдена з президентської гонки. Прессекретар Путіна нагадав слова диктатора про те, що для Росії кращим є передбачуваний кандидат Байден.