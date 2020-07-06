Франція стурбована через відставку голови Нацбанку Якова Смолія. Там вважають, що незалежність центрального банку опинилася під загрозою через декілька груп, зокрема у Верховній Раді.

Як відставку Смолія сприйняли у Франції

Ситуацію з відставкою голови НБУ Якова Смолія прокоментував посол Франції в Україні Етьєн де Понсенн, пише "РБК-Україна".

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За словами дипломата, судова реформа та незалежність НБУ – це умови Міжнародного валютного фонду, які наразі не виконуються.

Ми не фокусуємося на персонах, ми фокусуємося на інститутах, зокрема, на забезпеченні незалежності Нацбанку. Якщо бути відвертим, то все це дало нехороший сигнал,

– зазначив посол.

Етьєн де Понсенн вважає, що незалежність НБУ опинилася під загрозою зі сторони декількох груп, зокрема в Раді.

Відставка Смолія: основне