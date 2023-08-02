Жодної тріщинки бути не може, – Зеленський відреагував на конфлікт між Польщею та Україною
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський назвав Польщу і Україну "щитом Європи". Він заявив, що не допустить, аби політичні недомовки зіпсували стосунки між двома народами.
Президент України заявив, що короткі політичні розбіжності не повинні впливати на міцність стосунків обох країн. Інтереси польського та українського народу мають взяти верх над емоціями.
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Зеленський протягує Польщі "оливкову гілку"
Коментуючи дипломатичний конфлікт із викликом польського посла, Зеленський зауважив, що "політика не повинна бути вище єдності, а емоції – важливіші за інтереси народів".
Глава держави підкреслив, що це саме той час, коли Європа має знову довести, що вона вміє захищати спільні цінності пліч-о-пліч, "незважаючи на жодні сезони та настрої, політичні течії та особисті амбіції".
Зеленський зазначив, що Україна вдячна усім народам, які допомагають їй протистояти російській агресії.
Надзвичайно цінуємо історичну підтримку Польщі, яка разом із нами стала справжнім щитом Європи – від моря до моря. І жодної тріщинки в цьому щиті бути не може,
– наголосив він.
Президент заявив, що не допустить, аби політичні чвари зіпсували відносини між українським і польським народами.
Також він нагадав за спільну мету, задля якої вся Європа має об'єднатися, – це перемога над Росією.
Напруження між Україною та Польщею: що відомо
- 1 серпня МЗС України викликало на килим для "серйозної розмови" посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького. Причиною для такого дипломатичного кроку стали слова представника офісу президента Польщі Марчина Пшидача. Той в інтерв'ю тамтешнім ЗМІ сказав, що "Києву слід навчитися бути більш вдячним Польщі, яка завжди надавала Україні колосальну підтримку: до війни і після". Ця заява пролунала в контексті обговорення заборони на експорт українського збіжжя.
- Нагадаємо, що 15 вересня обмеження, встановлені Єврокомісією на експорт українського збіжжя, втрачають чинність. Польща своєю чергою наполягає на продовженні цих обмежень. Зокрема, прем'єр-міністр країни заявив, що Польща введе односторонні обмеження для української агропродукції, якщо це відмовиться робити Єврокомісія.
- В Україні такий крок Польщі назвали "недружнім".
- На виклик свого посла в Україні у Польщі відреагували аналогічно – викликали українського посла.
- Глава польського уряду Матеуш Моравецький прокоментував цю ситуацію, заявивши, що не очікував такої "неприпустимої помилки" від України. Він нагадав за ту історичну підтримку, яку Польща надає Україні після повномасштабного вторгнення. Зокрема, він наголосив, що посол Ціхоцький був "єдиним офіційним представником країни, який у день російського вторгнення залишився в Києві".