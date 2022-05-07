Виконують завдання окупантів: у громаді Мелітополя викрили колаборанток-вчительок

На жаль, поки наші військові доблесно протистоять російські пошесті, є й ті, хто допомагає окупантам. Так, у Мелітопольському районі виявили двох вчительок-колаборанток.

Про горе-вчительок розповідає телеграм-канал "Оперативний ЗСУ". Вони обидві працюють у Якимівській громаді Мелітопольського району.

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Переконують інших вчителів до співпраці

Одну вчительку звати Авіром Юлія Юріївна, а другу – Соломахіна Олена Миколаївна.

Відомо, що ці вчительки практично відразу ж співпрацювали з окупантами. Вони взялися за виконання доручень російських загарбників. Зокрема, проводять профілактичні розмови зі своїми колегами, переконуючи їх співпрацювати.

Крім того, вчительки розповсюджували фейки, брехню, а також маніпулятивні повідомлення від окупантів. Усе це стосувалося як української влади, так і ЗСУ, а також самого Міністерства освіти.

Зауважимо, що деякі вчителі не погодилися співпрацювати ані з колаборантками, ані з окупантською владою. Водночас є й ті, хто на пропозицію горе-вчительок пристав. Щойно буде відомо і про "новоприбулих", інформацію відразу ж опублікують в мережі.

В Україні продовжують шукати колаборантів

Так, наприкінці квітня вдалося спіймати трьох колаборантів на Львівщині. Вони з 2014 року активно співпрацювали з країною-агресоркою.

Підозру у державній зраді повідомили гауляйтерам з Херсонщини. Мовиться про Володимира Сальдо, а також Олександра Кобця.

"Керівником відділу культури" окупанти у Бердянську призначили чергового колаборанта. Ним виявився Анатолій Зімін. Зауважимо, що він балотувався у міську раду від комуністичної партії у 2013 році. Але тоді мешканці міста не підтримали його кандидатуру.

А ще вдалося затримати голову Середино-Будської територіальної громади на Сумщині. У його плани входила "здача" міста, але він зможе хіба мріяти про те, щоб за ґратами йому було бодай трохи комфортно.

На Одещині чудово спрацювали співробітники ДБР. Їм вдалося затримати 12 людей, яких підозрюють у диверсіях, а також підготовці заколотів до 2 травня.

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З 15 березня в Україні діє закон про колабораціонізм. Він передбачає покарання як тих, хто відверто підтримував дії Росії та співпрацював з окупантами, так і тих, хто робив це ситуативно, пристосовуючись до нових реалій. На колаборантів, зазначимо, очікує до 15 років позбавлення волі.