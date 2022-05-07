Виконують завдання окупантів: у громаді Мелітополя викрили колаборанток-вчительок
Джерело:телеграм-канал "Оперативний ЗСУ"
На жаль, поки наші військові доблесно протистоять російські пошесті, є й ті, хто допомагає окупантам. Так, у Мелітопольському районі виявили двох вчительок-колаборанток.
Про горе-вчительок розповідає телеграм-канал "Оперативний ЗСУ". Вони обидві працюють у Якимівській громаді Мелітопольського району.
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Переконують інших вчителів до співпраці
Одну вчительку звати Авіром Юлія Юріївна, а другу – Соломахіна Олена Миколаївна.
Відомо, що ці вчительки практично відразу ж співпрацювали з окупантами. Вони взялися за виконання доручень російських загарбників. Зокрема, проводять профілактичні розмови зі своїми колегами, переконуючи їх співпрацювати.
Крім того, вчительки розповсюджували фейки, брехню, а також маніпулятивні повідомлення від окупантів. Усе це стосувалося як української влади, так і ЗСУ, а також самого Міністерства освіти.
Зауважимо, що деякі вчителі не погодилися співпрацювати ані з колаборантками, ані з окупантською владою. Водночас є й ті, хто на пропозицію горе-вчительок пристав. Щойно буде відомо і про "новоприбулих", інформацію відразу ж опублікують в мережі.Варте уваги! З 15 березня в Україні діє закон про колабораціонізм. Він передбачає покарання як тих, хто відверто підтримував дії Росії та співпрацював з окупантами, так і тих, хто робив це ситуативно, пристосовуючись до нових реалій. На колаборантів, зазначимо, очікує до 15 років позбавлення волі.
В Україні продовжують шукати колаборантів
- Так, наприкінці квітня вдалося спіймати трьох колаборантів на Львівщині. Вони з 2014 року активно співпрацювали з країною-агресоркою.
- Підозру у державній зраді повідомили гауляйтерам з Херсонщини. Мовиться про Володимира Сальдо, а також Олександра Кобця.
- "Керівником відділу культури" окупанти у Бердянську призначили чергового колаборанта. Ним виявився Анатолій Зімін. Зауважимо, що він балотувався у міську раду від комуністичної партії у 2013 році. Але тоді мешканці міста не підтримали його кандидатуру.
- А ще вдалося затримати голову Середино-Будської територіальної громади на Сумщині. У його плани входила "здача" міста, але він зможе хіба мріяти про те, щоб за ґратами йому було бодай трохи комфортно.
- На Одещині чудово спрацювали співробітники ДБР. Їм вдалося затримати 12 людей, яких підозрюють у диверсіях, а також підготовці заколотів до 2 травня.
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