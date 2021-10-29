Використання Bayraktar на Донбасі: США переконані, що саме Росія загострює ситуацію

Посольство США в Україні заявило, що Росія загострює ситуацію на Донбасі. Адже їхня риторика не тільки водить в оману, а й сприяє ескалації напруженості.

В Посольстві США пригадали, що дії проросійських бойовиків призвели до загибелі українського військового. Відповідну заяву опублікували на сайті посольства 29 жовтня.

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У Посольстві США в Україні переконані, що російська риторика сприяє ескалації

Офіційна російська риторика про те, що Україна загострює ситуацію, не тільки вводить в оману, але й сприяє ескалації напруженості,

– заявили у посольстві.

Там закликали "обидві сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися умов угоди про припинення вогню". Проте пояснили – "давайте будемо ясним" та пригадали, що проросійські бойовики неодноразово:

використовували гаубичну артилерію та безпілотники проти українських сил , прямо порушуючи посилені заходи, узгоджені минулого року;

, прямо порушуючи посилені заходи, узгоджені минулого року; нещодавно вбили українського воїна.

До речі, Росія, посилаючись на фейкові повідомлення видань проросійських бойовиків, заявила, що нібито ЗСУ "почали наступ" на Донбасі. У російському МЗС фактично легалізувала неправдиві повідомлення, які поширювали телеграм-канали та окупаційні ЗМІ.

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