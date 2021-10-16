Жінка викрала евакуатор Mitsubishi Canter 60 на вулиці Академіка Філатова. Після цього вже на вулиці Святослава Ріхтера влаштувала аварію з тролейбусом.

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Однак на місці ДТП її затримати не вдалося. Правоохоронці "зустріли" порушницю вже на вулиці Спартаківській.

Жінку вже розшукували

Відомо, що вона ще з 1 квітня 2021 року перебуває у розшуку як психічно хвора. Вона зникла, покинувши дім або спецустанову.

Її вже неодноразово притягували до адміністративної відповідальності. Все через керування автомобілем в нетверезому стані та сімейне насильство.

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