Вільна економічна зона – один з компромісів для Донбасу: Кравчук про вирішення війни
Леонід Кравчук очолив делегацію від України у Тристоронній контактній групі в Мінську. Він вже встиг розповісти про перші кроки, які могли б врегулювати конфлікт.
Один із компромісів – створення вільної економічної зони для цього регіону, а можливо і для інших. Про це Леонід Кравчук розповів в інтерв'ю "Апострофу".
Нагаждаємо Зеленський призначив Кравчука головою делегації України в Мінську
Такі компроміси, які приведуть до миру. Щоб Донбас і люди, які там живуть – а там мільйони людей- міг існувати у складі нашої України адекватно. Для того, щоб урівноважити ситуацію і після втрат, які там були: і людських, перш за все, і матеріальних, руйнації, розрухи – дати можливість людям відновити своє життя, жити нормально, лікуватися і отримувати все, що потрібно для людини,
– зауважив Кравчук.
На що Кравчук ніколи не піде
В цілому він заявив, що згоден на компроміси, які приведуть до миру і повернуть Донбас під суверенітет України.
При цьому Кравчук озвучив низку червоних ліній:
- питання кордону,
- суверенітету,
- втрати незалежності
- територіальної цілісності.
Ми сідаємо за стіл і знаємо, що ми ведемо переговори на рівних. Якщо хтось відразу почне говорити про територіальні поступки чи про здачу суверенних наших прав і свобод або про територіальну цілісність, кордони – все, переговори завершуються. Я ніколи на такі переговори не піду,
– категорично заявив Кравчук.
Кравчук очолив ТКГ: головне
- Керівником української делегації на переговорах щодо Донбасу був Леонід Кучма. Однак 28 липня він вирішив покинути переговорний процес.
- Серед найбільш імовірних нових керівників Володимир Зеленський назвав двох – віцепрем'єра і прем'єра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, а також першого президента України Леоніда Кравчука.
- До призначення нового очільника української делегації в Мінську, власне Резніков виконував обов'язки голови, адже він був першим заступником Кучми.
- Зрештою Кравчук висловив згоду очолити ТКГ від України, Зеленський вже видав відповідний указ.