Леонід Кравчук очолив делегацію від України у Тристоронній контактній групі в Мінську. Він вже встиг розповісти про перші кроки, які могли б врегулювати конфлікт.

Один із компромісів – створення вільної економічної зони для цього регіону, а можливо і для інших. Про це Леонід Кравчук розповів в інтерв'ю "Апострофу".

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Такі компроміси, які приведуть до миру. Щоб Донбас і люди, які там живуть – а там мільйони людей- міг існувати у складі нашої України адекватно. Для того, щоб урівноважити ситуацію і після втрат, які там були: і людських, перш за все, і матеріальних, руйнації, розрухи – дати можливість людям відновити своє життя, жити нормально, лікуватися і отримувати все, що потрібно для людини,

– зауважив Кравчук.

На що Кравчук ніколи не піде

В цілому він заявив, що згоден на компроміси, які приведуть до миру і повернуть Донбас під суверенітет України.

При цьому Кравчук озвучив низку червоних ліній:

питання кордону,

суверенітету,

втрати незалежності

територіальної цілісності.

Ми сідаємо за стіл і знаємо, що ми ведемо переговори на рівних. Якщо хтось відразу почне говорити про територіальні поступки чи про здачу суверенних наших прав і свобод або про територіальну цілісність, кордони – все, переговори завершуються. Я ніколи на такі переговори не піду,

– категорично заявив Кравчук.

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