До складу банди входило 5 поліцейських, які скоювали злочини на Дніпропетровщині протягом року.

Тим часом Заради зізнання у вбивстві: підполковник поліції зі збоченням катував чоловіка на Харківщині

Правоохоронці вибивали зізнання у злочинах

Правоохоронці силою вибивали зізнання у злочинах у підозрюваних, аби покращити показники. Таким чином, люди брали на себе навіть те, що не скоювали.

У людей побоями та погрозами вимагали гроші

Проте найчастіше вони займались "заробітком": доставляли громадян до відділення, де й, у прямому значенні, вибивали з них гроші. Потерпілих залякували кримінальною відповідальністю, застосовували до них моральний тиск, а також просто знущались фізично.

Потерпілі позичали гроші у родичів та друзів

В одному з випадків чоловіку одягали на голову пакет і погрожували розправою, якщо не віддасть 30 тисяч гривень. Якщо люди не мали при собі такої суми, то вони дзвонили рідним та друзям. На волю потерпілі потрапляли лише тоді, коли віддавали гроші.

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У чому звинувачують поліцейських? У перевищенні влади працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалось насильством, а також у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі

Якщо правоохоронців визнають винними, то їм загрожує до 10 років позбавлення волі, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Правоохоронці вибивали зізнання / Фото ДБР