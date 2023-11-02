Законні вимоги республіканців до Байдена: як може змінитись допомога Україні від США

В Конгресі США 2 листопада має відбутися голосування за пакет допомоги, в якому спочатку Джозеф Байден хотів об'єднати підтримку зокрема Україні та Ізраїлю, проте пізніше пакет було розділено.

Офіцер ЗСУ Тарас Березовець сказав 24 Каналу, що бюджетне управління Білого дома повідомило про ветування Байденом цього законопроєкту допомоги Ізраїлю, якщо він не буде включати допомогу Україні.

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Налаштовані на продовження підтримки

Дуже важливо, що Україна має такого союзника як Сполучені Штати, адже попри розбіжності в їхній внутрішній політиці, зрозуміло, що і республіканська, і демократична партія налаштовані на продовження підтримки України.

Крім того, в Сенаті США, де демократи мають більшість, їхні колеги – республіканці висловили думку, допомога Україні має бути об'єднана в один пакет з допомогою Ізраїлю. І будь-яке намагання їх розділити буде приречене.

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Зніме питання щодо доцільності допомоги

Водночас новообраний спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон заявив щодо підтримки України, що цього разу у Конгресу будуть умови надання допомоги. Зокрема конгресмени хочуть отримати підзвітність та чіткі цілі у війні в Україні від Білого дому. А також чекають від Байдена та Володимира Зеленського представлення "стратегії перемоги".

Ці вимоги до адміністрації Байдена є абсолютно законними, тому що американські платники податків мають право знати, який є план перемоги у війні в Україні,

– зазначив офіцер ЗСУ.

Тому є цілком логічним розробити адміністрації Байдена спільно з представниками української влади подібний документ, який має бути представлений на розгляд Конгресу США.

Це зніме будь-які питання стосовно доцільності цієї допомоги. Ця вимога республіканців має бути почута та задоволена, тому що це інтерес американського суспільства, яке вкладається та допомагає Україні своїми податками.

"Те, що США надали допомогу на сотні мільярдів доларів, це не означає, що ця допомога не може бути підзвітною. Ми маємо про це говорити, маємо звітувати. І ці вимоги є абсолютно логічними", – підкреслив Тарас Березовець.

Більше про вимоги до республіканців щодо надання допомоги Україні

В США обговорюється питання допомоги Україні. Конгресмен від штату Каліфорнія Майк Гарсіа опублікував свої думки щодо вимог до адміністрації Байдена. Повне виконання цих умов забезпечить погодження республіканцями допомоги Україні.

Гарсиа вимагає від президента США та глава Пентагону Ллойда Остіна надавати інформацію про перебіг війни, дії ЗСУ, актуальні дані щодо наступу українських сил.

Також конгресмен наголошує на отриманні інформації про зброю, яка передається Україні, та пояснень, як вона допоможе на фронті. Крім того, має бути наданий список зброї, яку не отримував Київ, проте вона могла б змінити ситуацію на полі бою.

Він також потребує пояснень від Байдена про те що відбудеться, якщо допомога Україні буде припинена.

Раніше спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон, наголошував, що Конгрес "хоче знати" кінцеву мету Сполучених Штатів в Україні.