Виникли труднощі, – Тимошенко про переїзд Офісу Президента з Банкової
Виникли фінансові та інші труднощі з переїздом Офісу Президента з вулиці Банкової у Києві. Також є певні питання щодо нової будівлі. Про це заявив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.
"У нас виникли певні труднощі", – так Тимошенко відповів на запитання LIGA.net щодо обіцяного раніше переїзду Офісу Президента з Банкової.
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А на запитання-уточнення, чи про фінансові труднощі мовиться, зазначив: "Не тільки. Там є технічні труднощі щодо самої будівлі. І тут мова не лише про Український дім. Український дім є лише одним із варіантів".
Щодо вибору остаточного варіанту, куди переїздитиме ОП, з президентом, за словами Тимошенка, ще будуть радитися. Адже варіантів є "цілий список".
У нас взагалі є велика ідея: розвантажити Київ від урядового кварталу. Але ми не хочемо витрачати на це державні гроші. Ми намагаємося розглянути варіант з інвесторами, продажем цих будівель,
– пояснив Тимошенко.
І уточнив, що будівля на Банковій – історична, а отже "ніхто не збирається зносити адміністрацію і будувати тут торговий центр".
Раніше мовилося, що Офіс Президента приблизно за рік має переїхати в Український дім. А Володимир Зеленський пообіцяв семиповерхове приміщення на Банковій, де зараз ОП, віддати Художньому музею України.
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27 черв 2019Що буде на Банковій замість Офісу Президента
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