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      Виникли труднощі, – Тимошенко про переїзд Офісу Президента з Банкової

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      Тимошенко, Богдан та Зеленський на зустрічі з депутатами
      Тимошенко, Богдан та Зеленський на зустрічі з депутатами / Facebook / Андрей Тетерук

      Виникли фінансові та інші труднощі з переїздом Офісу Президента з вулиці Банкової у Києві. Також є певні питання щодо нової будівлі. Про це заявив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

      "У нас виникли певні труднощі", – так Тимошенко відповів на запитання LIGA.net щодо обіцяного раніше переїзду Офісу Президента з Банкової. 

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      А на запитання-уточнення, чи про фінансові труднощі мовиться, зазначив: "Не тільки. Там є технічні труднощі щодо самої будівлі. І тут мова не лише про Український дім. Український дім є лише одним із варіантів".

      Щодо вибору остаточного варіанту, куди переїздитиме ОП, з президентом, за словами Тимошенка, ще будуть радитися. Адже варіантів є "цілий список".

      У нас взагалі є велика ідея: розвантажити Київ від урядового кварталу. Але ми не хочемо витрачати на це державні гроші. Ми намагаємося розглянути варіант з інвесторами, продажем цих будівель,
      – пояснив Тимошенко.

      І уточнив, що будівля на Банковій – історична, а отже "ніхто не збирається зносити адміністрацію і будувати тут торговий центр".

      Раніше мовилося, що Офіс Президента приблизно за рік має переїхати в Український дім. А Володимир Зеленський пообіцяв семиповерхове приміщення на Банковій, де зараз ОП, віддати Художньому музею України.

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      Теги: Новини України Новини Києва Офіс Президента Новини нерухомості Переїзд Адміністрації Президента
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