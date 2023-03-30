Чому США заявили, що F-16 не потрібні Україні: у Повітряних силах окреслили причину

США не готові надати Україні винищувачі F-16, оскільки зосередилися на іншій підтримці України. Проте, цілком ймовірно, ЗСУ отримують сучасні літаки пізніше.

Днями у Пентагоні заявили, що поки не надаватимуть Україні винищувачі "четвертого" покоління F-16. Ллойд Остін аргументував таке рішення тим, що нині українські захисники потребують іншої зброї. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував заяву міністра оборони США, інформує 24 Канал.

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Чому F-16 "не потрібні" Україні

Ігнат зазначив, що не потрібно сприймати заяви Пентагона так різко. США нині допомагають Україні виконати інші поточні завдання, які вони вважають важливішими. Зокрема, посилюють українську армію танками, артилерією та боєприпасами.

Питання авіації, за словами Ігната, доволі складне. Разом з тим, США не відхрещуються від надання Україні винищувачів F-16.

Україна буде із західними винищувачами. Я б не сказав навіть, що "четвертого" покоління, можливо – "п'ятого". Україна, можливо, отримує новіші винищувачі F-35 у подальшій перспективі,

– заявив Ігнат.

Він також зазначає, що повинен бути перехідний період між "четвертим" й "п'ятим" поколінням винищувачів. Ними можуть стати саме F-16, оскільки деякі країни НАТО почали замінювати старіші літаки новими.

Посилення української авіації