Чому США заявили, що F-16 не потрібні Україні: у Повітряних силах окреслили причину
США не готові надати Україні винищувачі F-16, оскільки зосередилися на іншій підтримці України. Проте, цілком ймовірно, ЗСУ отримують сучасні літаки пізніше.
Днями у Пентагоні заявили, що поки не надаватимуть Україні винищувачі "четвертого" покоління F-16. Ллойд Остін аргументував таке рішення тим, що нині українські захисники потребують іншої зброї. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував заяву міністра оборони США, інформує 24 Канал.
До теми Американський F-16 чи радянський МіГ-29: чому Україні треба західні літаки
Чому F-16 "не потрібні" Україні
Ігнат зазначив, що не потрібно сприймати заяви Пентагона так різко. США нині допомагають Україні виконати інші поточні завдання, які вони вважають важливішими. Зокрема, посилюють українську армію танками, артилерією та боєприпасами.
Питання авіації, за словами Ігната, доволі складне. Разом з тим, США не відхрещуються від надання Україні винищувачів F-16.
Україна буде із західними винищувачами. Я б не сказав навіть, що "четвертого" покоління, можливо – "п'ятого". Україна, можливо, отримує новіші винищувачі F-35 у подальшій перспективі,
– заявив Ігнат.
Він також зазначає, що повинен бути перехідний період між "четвертим" й "п'ятим" поколінням винищувачів. Ними можуть стати саме F-16, оскільки деякі країни НАТО почали замінювати старіші літаки новими.
Посилення української авіації
- Північна Македонія готова передати українській армії 12 бойових гелікоптерів Мі-24. Варто зазначити, що у 2001 році їх придбали в України, проте у 2015 році – списали.
- Журналісти заявили, що Франція планує викупити 40 сучасних винищувачів Mirage в ОАЕ й передати їх Україні. Проте на офіційному рівні цю інформацію спростували як у Макрона, так і в Міноборони України.
- Хорватія найближчим часом може передати Україні 14 вертольотів Мі-8. Зараз це питання розглядає хорватський уряд.
- Словаччина вже передала Збройним Силам України перші чотири винищувачі МіГ-29. Ще 9 літаків надійдуть протягом найближчих тижнів.
- Незабаром Україна отримає винищувачі МіГ-29 й від Польщі. У МЗС країни заявили, що будуть передавати літаки поступово, аби процедура була таємною. До того ж у Польщі вважають, що так винищувачі будуть використовувати ефективніше.