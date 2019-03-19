Випуск новин за 10:00: Ситуація на фронті. Показ фільму про заручників Путіна в Європарламенті

У випуску новин за 19 березня станом на 10:00 – минулої доби на фронті загинув один український військовий. Російські найманці тричі порушили режим припинення вогню, у всіх випадках – із забороненого Мінськими угодами озброєння. В Європарламенті сьогодні продемонструють фільм про українських політв'язнів, яких незаконно утримує Москва,

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