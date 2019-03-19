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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      Випуск новин за 10:00: Ситуація на фронті. Показ фільму про заручників Путіна в Європарламенті

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 березня станом на 10:00 – минулої доби на фронті загинув один український військовий. Російські найманці тричі порушили режим припинення вогню, у всіх випадках – із забороненого Мінськими угодами озброєння. В Європарламенті сьогодні продемонструють фільм про українських політв'язнів, яких незаконно утримує Москва,

      Також у випуску:

      Нападник, який вчинив стрілянину в Нідерландах, причетний одразу до трьох справ і донедавна був під арештом.

      На Філіппінах у шлунку кита знайшли 40 кілограмів пластику.

      У Києві водій на швидкості протаранив два автомобілі і маршрутку.

      blog_ava
      Стрілянина в Утрехті: що відомо про імовірного нападника та чому він відкрив вогонь
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Європарламент Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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