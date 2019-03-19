Випуск новин за 10:00: Ситуація на фронті. Показ фільму про заручників Путіна в Європарламенті
У випуску новин за 19 березня станом на 10:00 – минулої доби на фронті загинув один український військовий. Російські найманці тричі порушили режим припинення вогню, у всіх випадках – із забороненого Мінськими угодами озброєння. В Європарламенті сьогодні продемонструють фільм про українських політв'язнів, яких незаконно утримує Москва,
Також у випуску:
Нападник, який вчинив стрілянину в Нідерландах, причетний одразу до трьох справ і донедавна був під арештом.
На Філіппінах у шлунку кита знайшли 40 кілограмів пластику.
У Києві водій на швидкості протаранив два автомобілі і маршрутку.
Джерело: 24 канал
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