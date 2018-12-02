Випуск новин за 11:00: Акція на підтримку моряків у Сан-Франциско. Протести у Франції

У випуску новин за 2 грудня станом на 11:00 – у Сан-Франциско представники української діаспори прикувались кайданками біля військового корабля. Таким чином вони вимагають звільнення українських моряків. У Франції тривають протести жовтих жилетів проти підвищення цін на пальне, поранено вже 92 людини.

Також у випуску: Міжнародна група розслідувачів Bellingcat повідомила, що обстріл російськими військовими українського катера відбувся поза територіальними водами РФ. Активісти звернулись до міжнародної організації з питанням, чи поповнять 24 українські моряки загальний список бранців Кремля. На Сході України проросійські бойовики 15 разів обстріляли позиції українських військових, на щастя, поранених немає.