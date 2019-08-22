14:22
22 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лоботомія Поклонської. Макрон – заручник Путіна
      Вєсті Кремля
      21:35, 21 серпня
      Вєсті.UA: "Слуга народу" захопила посади. В "Голосу" пропав апетит
      Вєсті.UA
      21:13, 21 серпня
      Мафія українських портів: хто розпродає держмайно за копійки та скільки ми на цьому втрачаємо
      ЦРУ
      09:00, 21 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Випуск новин за 12:00: Бійці ЗСУ дали відсіч ворогу. Зустріч Зеленського з Трампом

      Випуск новин 59 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 серпня станом на 12:00 – 54 бригада опублікувала відео, на якому бійці ЗСУ відповідають на провокації російських найманців. Цю операцію вважають найбільш швидкою та успішною за час війни. Міністерство закордонних справ активно готує зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Варшаві. Президентів запросили туди з нагоди 80 річниці початку Другої світової війни.

      Також у випуску: 

      Російська правозахисниця Вікторія Івлєва повідомила, що вісьмох українських політв'язнів перевели у СІЗО "Лефортово" у Москві.

      В Китаї народився перше клоноване кошеня: його 66 днів виношувала сурогатна мати після того, як до її лона ввели клонований ембріон.

      У Полтаві майже 15 годин палає склад "Нової пошти". Пожежа спалахнула напередодні ввечері. Полум'я поширилося на площу у півтори тисячі квадратних метрів.

      Новообрані нардепи збираються на підготовче засідання: про що говоритимуть.

       

       

      blog_ava
      Cтавлення жителів Донбасу до української армії дуже змінилося, – боєць 28-ї бригади "Каратель"
      сьогодні
      7210
      Теги: Війна на Донбасі Дональд Трамп Випуск новин Володимир Зеленський Новини Польщі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Трамп хоче купити Гренландію: як розгортається історія
      сьогодні , 13:40 Трамп хоче купити Гренландію: як розгортається історія
      Ірина Лаб'як 452
      Що таке квартира-чешка: плюси, мінуси та ідеї планування з фото
      сьогодні , 12:31 Що таке квартира-чешка: плюси, мінуси та ідеї планування з фото
      Катерина Козачинська 788
      Хто рятує життя людей, коли держава осторонь: історія українки з рідкісною хворобою
      21 серпня , 18:22 Хто рятує життя людей, коли держава осторонь: історія українки з рідкісною хворобою
      2114
      Правда о взрыве под Северодвинском: Россия делает все, как СССР во время аварии в Чернобыле
      сьогодні , 12:00 Правда о взрыве под Северодвинском: Россия делает все, как СССР во время аварии в Чернобыле
      Максим Мирович 2118
      Закордонні курорти та мандрівки Україною: де і як відпочивали українські політики
      сьогодні , 11:18 Закордонні курорти та мандрівки Україною: де і як відпочивали українські політики
      Світлана Попова 1049
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук