Випуск новин за 12:00: Бійці ЗСУ дали відсіч ворогу. Зустріч Зеленського з Трампом

У випуску новин за 22 серпня станом на 12:00 – 54 бригада опублікувала відео, на якому бійці ЗСУ відповідають на провокації російських найманців. Цю операцію вважають найбільш швидкою та успішною за час війни. Міністерство закордонних справ активно готує зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Варшаві. Президентів запросили туди з нагоди 80 річниці початку Другої світової війни.

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