Випуск новин за 12:00: Напад на будинок голови Рівненського суду. Підозра Замана у держзраді

У випуску новин за 25 лютого станом на 12:00 – у Рівному невідомий чоловік кинув гранату та обстріляв будинок голови міського суду Петра Денисюка. У результаті нападу пошкоджено вікна і фасад будинку. Генерала-полковника Володимира Замана затримали військова прокуратура спільно з СБУ та підозрюють у державній зраді.

Також у випуску: На Донбасі снайпер знищив бойовика з позивним "Остап". Проросійська сила виграє парламентські вибори у Молдові. У Карпатах троє рятувальників, які шукали туристів на горі Піп Іван, отримали обмороження та потрапили до лікарні.