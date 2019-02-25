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      MARUV ОСКАР-2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      Випуск новин за 12:00: Напад на будинок голови Рівненського суду. Підозра Замана у держзраді

      Випуск новин 56 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 лютого станом на 12:00 – у Рівному невідомий чоловік кинув гранату та обстріляв будинок голови міського суду Петра Денисюка. У результаті нападу пошкоджено вікна і фасад будинку. Генерала-полковника Володимира Замана затримали військова прокуратура спільно з СБУ та підозрюють у державній зраді.

      Також у випуску:

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      Теги: Новини України Випуск новин Судді
      Джерело: 24 канал
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