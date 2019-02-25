Випуск новин за 12:00: Напад на будинок голови Рівненського суду. Підозра Замана у держзраді
У випуску новин за 25 лютого станом на 12:00 – у Рівному невідомий чоловік кинув гранату та обстріляв будинок голови міського суду Петра Денисюка. У результаті нападу пошкоджено вікна і фасад будинку. Генерала-полковника Володимира Замана затримали військова прокуратура спільно з СБУ та підозрюють у державній зраді.
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Джерело: 24 канал
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