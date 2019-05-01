Випуск новин за 13:00: Орбітальна зброя РФ на Донбасі. Наслідки негоди на Тернопільщині

У випуску новин за 1 травня станом на 13:00 – Росія використовує новітню систему орбітального придушення "Тірада-2" на Донбасі. ернопільщина оговтується від стихії, яка пронеслася областю на Великдень. З півсотні приватних будинків підтоплено, а домашня худоба і птиця загинули.

Також у випуску: Газ для українського населення став на 30 копійок дешевшим. Нафтогаз встановив ціну на рівні – 8,25 за кубометр. З 1 травня усім українцям доступна послуга Mobile Number Portability – перехід від одного оператора до іншого із збереженням номера телефону. Один український військовий через потужні обстріли проросійських бойовиків на Донбасі втратив життя, ще один – поранений.

Джерело: 24 канал