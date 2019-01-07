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      РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
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      Випуск новин за 13:00: Відповідь США на агресію РФ. Нові деталі в справі Скрипалів

      Випуск новин 69 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 січня станом на 13:00 – десантний корабель ВМС США Fort McHenry перетнув Босфорську протоку. Ця операція є демонстрацією готовності країн-членів НАТО гарантувати безпеку в Чорному морі. Британські ЗМІ повідомили, що всі деталі у справі отруєння екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля та його доньки з'ясовані. Сліди розслідування привели прямо до президента Росії Володимира Путіна.

      Також у випуску: 

      У Запорізькій області обмежили рух транспорту через негоду.

      У ніч на Різдво в Карпатах заблукали п'ятеро туристів: пошуки двох лижників досі тривають.

      Як черкаські волонтери допомагають бійцям ЗСУ.

      Під час нападу в Керченській протоці прикордонники РФ випустили понад тисячу снарядів.

       

       

       

      Теги: Новини України Новини Росії Новини США Випуск новин Отруєння Сергія Скрипаля
      Джерело: 24 канал
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