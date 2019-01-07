Випуск новин за 13:00: Відповідь США на агресію РФ. Нові деталі в справі Скрипалів

У випуску новин за 7 січня станом на 13:00 – десантний корабель ВМС США Fort McHenry перетнув Босфорську протоку. Ця операція є демонстрацією готовності країн-членів НАТО гарантувати безпеку в Чорному морі. Британські ЗМІ повідомили, що всі деталі у справі отруєння екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля та його доньки з'ясовані. Сліди розслідування привели прямо до президента Росії Володимира Путіна.

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