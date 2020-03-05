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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ
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      Випуск новин за 14:00: Зеленський на Полтавщині. Новий прем'єр-міністр в Україні

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 березня станом на 14:00 – У Нових Санжарах завершилась обсервація евакуйованих з Китаю українців. Опівдні Президент україни Володимир Зеленський приїхав на Полтавщину, аби привітати та поспілкуватися з евакуйованими. В Україні призначили нового прем'єр-міністра – Дениса Шмигаля. Також проголосували за призначення ще 15 міністрів.

      Також у випуску:

      Верховна Рада сьогодні розгляне питання про звільнення генпрокурора Руслана Рябошапки.

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      Теги: Новий уряд Шмигаля Денис Шмигаль Новини Полтави Володимир Зеленський Нові Санжари Випуск новин
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