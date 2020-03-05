Випуск новин за 14:00: Зеленський на Полтавщині. Новий прем'єр-міністр в Україні
У випуску новин за 5 березня станом на 14:00 – У Нових Санжарах завершилась обсервація евакуйованих з Китаю українців. Опівдні Президент україни Володимир Зеленський приїхав на Полтавщину, аби привітати та поспілкуватися з евакуйованими. В Україні призначили нового прем'єр-міністра – Дениса Шмигаля. Також проголосували за призначення ще 15 міністрів.
Також у випуску:
Верховна Рада сьогодні розгляне питання про звільнення генпрокурора Руслана Рябошапки.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі