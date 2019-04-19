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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 14:00: Перекриття доріг у Києві. Команда Зеленського

      Випуск новин 50 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 квітня станом на 14:00 – через дебати Петра Порошенка зі Володимиром Зеленським правоохоронці у столиці переходять у посилений режим несення служби, а дороги – перекрили. Володимир Зеленський представив свою команду.

      Також у випуску:

      ТГК не домовилась про припинення вогню на період свят.

      Шахраї продають квитки на дебати, їх кандидати розповсюджували безкоштовно. 

      Проросійські бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська на Сході України.

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      Теги: Випуск новин Дебати Зеленського з Порошенком
      Джерело: 24 канал
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