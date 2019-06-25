Випуск новин за 14:00: Реакція України на повернення РФ у ПАРЄ. Зміни готівкових грошей
У випуску новин за 25 червня станом на 14:00 – українська делегація тимчасово зупиняє своє членство в Парламентській асамблеї Ради Європи. А Зеленського розчарувало рішення ПАРЄ. Наприкінці жовтня Нацбанк введе в обіг банкноту номіналом 1000 гривень. Натомість дріб'язком не можна буде розраховуватися вже від 1 жовтня.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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