Випуск новин за 14:00: Заборона на нерегульовані рейси з РФ. Стрілянина у Венесуелі
У випуску новин за 3 березня станом на 14:00 – Кабмін підтримав пропозицію МВС про заборону нерегулярного авіасполучення між Україною та Росією. Підставою цьому став переліт Юрія Бойка до РФ. У Венесуелі невідомі відкрили вогонь з гелікоптера по учасниках організованої акції протесту. Інформації про потерпілих чи загиблих наразі немає.
Також у випуску:
У передмісті Чикаго зайнялися кілька будівель одного з підприємств.
На Донбасі бойовики вбили кулеметницю Яну Червону і військового Олександра Милютіна.
У центрі Львова патрульні влаштували спеціальне полювання на порушників-пішоходів.
Джерело: 24 канал
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