15:24
26 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ким Чен Ин не довіряє росіянам. Чого соромляться депутати "Єдиної Росії"
      Вєсті Кремля
      21:42, 25 квітня
      Вєсті.UA: Боротьба за трон Парубія. Зеленський проти корупції
      Вєсті.UA
      20:49, 25 квітня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН

      Випуск новин за 14:00: Зустріч Зеленського і Гройсмана. Рубан покинув Україну

      Випуск новин 32 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 квітня станом на 14:00 – як повідомляє інтернет-видання "Українська правда", Володимир Зеленський і Володимир Гройсман провели неформальну зустріч 24 квітня. Їх зустріч відбулася в офісі "95 Кварталу". У ГПУ розповіли, що підозрюваний у плануванні теракту у Верховній Раді Володимир Рубан покинув територію України.

      Також у випуску:

      На окупованій Луганщині стався вибух на шахті: щонайменше 4 гірників загинули, ще 15 залишаються під землею.

      У Раду подали 4 постанови про скасування закону про державну мову, який депутати прийняли 25 квітня.

      26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС вибухнув реактор, це була найбільша аварія за всю історію атомної енергетики.

      blog_ava
      Страсна п'ятниця: що можна і не можна робити в цей день – традиції та звичаї українців
      сьогодні
      44971
      Теги: Випуск новин Володимир Зеленський Володимир Гройсман Володимир Рубан ГПУ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Сюрпризи" для гаранта: з якими викликами зіштовхнеться новообраний президент Зеленський
      сьогодні , 15:00 "Сюрпризи" для гаранта: з якими викликами зіштовхнеться новообраний президент Зеленський
      Наталя Ромашова 373
      Золотий вогонь чи промінь світла: що може з'явитись на місці згорілого шпилю Нотр-Даму
      сьогодні , 14:01 Золотий вогонь чи промінь світла: що може з'явитись на місці згорілого шпилю Нотр-Даму
      294
      Як Чорнобильську катастрофу згадують відомі українці та користувачі соцмереж
      сьогодні , 13:38 Як Чорнобильську катастрофу згадують відомі українці та користувачі соцмереж
      366
      Чорнобиль 33 роки по тому: уся правда про катастрофу ЧАЕС
      сьогодні , 13:10 Чорнобиль 33 роки по тому: уся правда про катастрофу ЧАЕС
      4977
      Письмо из Луганска: наивные – ждали признания "республик", а получили фрагменты в виде паспортов
      сьогодні , 12:01 Письмо из Луганска: наивные – ждали признания "республик", а получили фрагменты в виде паспортов
      Ольга Черненко 1055
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Випуск новин за 20:00: Масштабна пожежа в Києві. Перевірка безпеки в українських ТЦ
       28 березня 2018 , 21:13
      Підсумковий випуск новин 15 травня станом на 21:00
       15 травня 2016 , 23:03
      Випуск новин за 14:00: Втрати на фронті. Погоня за п'яним водієм на Рівненщині
       15 квітня , 15:28
      Випуск новин за 14:00: Апеляція у справі Мангера. Ситуація з опаленням у Смілі
       28 лютого , 14:30
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук