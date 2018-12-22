Випуск новин за 15:00: Пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові. Ситуація на фронті

У випуску новин за 22 грудня станом на 15:00 – на площі в центрі Львова неподалік Оперного театру загорілась ятка Різдвяного ярмарку, після чого вогонь перекинувся на дві сусідні ятки. Пожежу вдалося локалізувати, четверо осіб госпіталізували. На фронті знову неспокійно: російські найманці сім разів обстріляли позиції ЗСУ. Жоден український військовий не постраждав.

Також у випуску: У Непалі автобус, який перевозив студентів місцевого коледжу, зірвався у прірву: 23 осіб загинули. Верховний суд анексованого Криму третій день розглядає апеляцію щодо незаконного арешту українських моряків. Попри погіршення стану здоров'я, російський суд залишив українського політв'язня Павла Гриба під вартою. На Волині маршрутка з пасажирами злетіла у кювет: п'ятьох осіб госпіталізували.