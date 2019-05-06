Випуск новин за 15:00: У Карпатах обірвався автобус з туристами. Черга на кордоні з Польщею
У випуску новин за 6 травня станом на 15:00 – на Прикарпатті з обриву у річку Чорний Черемош злетіла вантажівка із туристами. Загинуло троє осіб, ще троє із травмами у лікарні. У пункті пропуску Краківці застрягли 250 автомобілів, повідомляють прикордонники. Краща ситуація в Угриневі, опівдні там нарахували 80 машин.
Також у випуску:
Біля станції метро Чернігівська у Києві автомобілі та трамваї фактично пливуть дорогою.
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Джерело: 24 канал
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