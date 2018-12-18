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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Випуск новин за 16:00: Рішення ради про ДФС. Британський корабель у Чорному морі

      Випуск новин 54 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 грудня станом на 16:00 – Державну фіскальну службу розділять на Податкову і Митну служби. Таке рішення ухвалили на закритому засіданні кабміну. Уряд впевнений, що у такий спосіб стягнення податків і зборів відбуватиметься ефективніше. У Чорне море зайшов Британський розвідувальний корабель. Відповідно до міжнародного законодавства, він може перебувати там до 21 доби.

      Також у випуску:

      Однорічна дитина померла від грипу на Одещині.

      Наслідки негоди в Україні.

      ДТП на Житомирщині.

      У Раді вимагають створення ТСК по Медведчуку.

      Визнання автокефалії ПЦУ Ватиканом.

      Теги: Великобританія Випуск новин Державна фіскальна служба Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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