Випуск новин за 16:00: Рішення ради про ДФС. Британський корабель у Чорному морі
У випуску новин за 18 грудня станом на 16:00 – Державну фіскальну службу розділять на Податкову і Митну служби. Таке рішення ухвалили на закритому засіданні кабміну. Уряд впевнений, що у такий спосіб стягнення податків і зборів відбуватиметься ефективніше. У Чорне море зайшов Британський розвідувальний корабель. Відповідно до міжнародного законодавства, він може перебувати там до 21 доби.
Також у випуску:
Однорічна дитина померла від грипу на Одещині.
Наслідки негоди в Україні.
ДТП на Житомирщині.
У Раді вимагають створення ТСК по Медведчуку.
Визнання автокефалії ПЦУ Ватиканом.
Джерело: 24 канал
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