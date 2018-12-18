Випуск новин за 16:00: Рішення ради про ДФС. Британський корабель у Чорному морі

У випуску новин за 18 грудня станом на 16:00 – Державну фіскальну службу розділять на Податкову і Митну служби. Таке рішення ухвалили на закритому засіданні кабміну. Уряд впевнений, що у такий спосіб стягнення податків і зборів відбуватиметься ефективніше. У Чорне море зайшов Британський розвідувальний корабель. Відповідно до міжнародного законодавства, він може перебувати там до 21 доби.

Також у випуску: Однорічна дитина померла від грипу на Одещині. Наслідки негоди в Україні. ДТП на Житомирщині. У Раді вимагають створення ТСК по Медведчуку. Визнання автокефалії ПЦУ Ватиканом.