Випуск новин за 16:00: Звіт ЦВК щодо кандидатів у президенти. Шторм у Австралії

У випуску новин за 8 лютого станом на 16:00 – усі кандидати в президенти вже офіційно зареєстровані. У ЦВК оголосили остаточну цифру у виборчих списках –91 особа подала документи, 44 із них – зареєстровані. Потужний шторм накрив вулиці австралійського Сіднея, вони тепер перетворилися на ріки. У них тонуть автомобілі та громадський транспорт, десятки тисяч будинків залишилися без світла.

Також у випуску: Роман Сущенко намалював у в'язниці картину для Епіфанія. П'яний заступник голови Голосіївської райдержадміністрації Києва Юрій Ткаченко на авто в'їхав у поліцейських. Кількість загиблих унаслідок обвалу будинку у Стамбулі зросла до 14.