Випуск новин за 16:00: Звіт ЦВК щодо кандидатів у президенти. Шторм у Австралії
У випуску новин за 8 лютого станом на 16:00 – усі кандидати в президенти вже офіційно зареєстровані. У ЦВК оголосили остаточну цифру у виборчих списках –91 особа подала документи, 44 із них – зареєстровані. Потужний шторм накрив вулиці австралійського Сіднея, вони тепер перетворилися на ріки. У них тонуть автомобілі та громадський транспорт, десятки тисяч будинків залишилися без світла.
Також у випуску:
Роман Сущенко намалював у в'язниці картину для Епіфанія.
П'яний заступник голови Голосіївської райдержадміністрації Києва Юрій Ткаченко на авто в'їхав у поліцейських.
Кількість загиблих унаслідок обвалу будинку у Стамбулі зросла до 14.
Джерело: 24 канал
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