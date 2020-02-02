Випуск новин за 17:00: Мітинги проти Brexit у Шотландії. Пожежа в церкві на Закарпатті

У випуску новин за 2 лютого станом на 17:00 – глава уряду Шотландії Нікола Стерджен повідомила, що Шотландія планує повернутися в ЄС як незалежна держава. В регіоні тривають численні мітинги проти Brexit. На Закарпатті, в місті Іршава, згорів храм святого Василя Великого. Пожежники боролися з полум'ям чотири години, проте врятувати будівлю не вдалося.

Також у випуску: На заправці біля Львова у вантажівці знайшли чотирьох напівпритомних афганців. Харківські медики відпрацювали план дій на випадок епідемії коронавірусу. 2 лютого 2015 року лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко загинув в аварії біля Кривого Рогу. Столичні зоозахисники, озброївшись обценьками і болгаркою, вивільняють вентиляційні отвори.