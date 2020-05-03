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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      Випуск новин за 17:00: Поранення військових на Донбасі. Сервіс з безкоштовною доставкою ліків

      Випуск новин -

      У випуску новин за 3 травня станом на 17:00 – внаслідок обстрілів на Донбасі троє українських військових отримали контузію. Їх терміново евакуювали до лікарні. Українські підприємці запустили сервіс з безкоштовною доставкою ліків додому. Про їхню соціальну ініціативу навіть написало британське видання Financial Times.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      У Малі загинув французький легіонер з України Дмитро Мартинюк.

      В Україні коронавірусом заразились 11 913 людей, з них померли – 288.

      За добу до України повернулися 550 українців.

      Українці гостро відреагували на рішення влади не пускати заробітчан за кордон, і назвали це "новітнім кріпацтвом".

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Випуск новин
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