Випуск новин за 17:00: Поранення військових на Донбасі. Сервіс з безкоштовною доставкою ліків

У випуску новин за 3 травня станом на 17:00 – внаслідок обстрілів на Донбасі троє українських військових отримали контузію. Їх терміново евакуювали до лікарні. Українські підприємці запустили сервіс з безкоштовною доставкою ліків додому. Про їхню соціальну ініціативу навіть написало британське видання Financial Times.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Малі загинув французький легіонер з України Дмитро Мартинюк. В Україні коронавірусом заразились 11 913 людей, з них померли – 288. За добу до України повернулися 550 українців. Українці гостро відреагували на рішення влади не пускати заробітчан за кордон, і назвали це "новітнім кріпацтвом".