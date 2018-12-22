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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 17:00: Протести "жовтих жилетів" у Франції. Заява колишньої УПЦ МП щодо Росії

      Випуск новин 36 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 грудня станом на 17:00 – в Парижі знову відбувся протест "жовтих жилетів". Понад 800 людей прийшли до середмістя вимагати відставки уряду, неподалік Монмартра сталися сутички між поліцією і мітингувальниками. У колишній УПЦ Московського патріархату переконують, що що не мають "центру керування" у країні-агресорі, проте не бачать підстав для перейменування церкви.

      Також у випуску: 

      У центрі Львова на Різдвяному ярмарку стався вибух та спалахнула пожежа, четверо осіб постраждали.

      Попри погіршення стану здоров'я, російський суд залишив українського політв'язня Павла Гриба під вартою.

      Верховний суд анексованого Криму третій день розглядає апеляцію щодо незаконного арешту українських моряків.

      На Закарпатті дві людини загинули від переохолодження.

       

      Теги: Випуск новин Протести УПЦ МП Україна – Росія Релігія
      Джерело: 24 канал
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