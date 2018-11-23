Випуск новин за 18:00: Причини зустрічей Порошенка та Медведчука. Ймовірні результати виборів

У випуску новин за 23 листопада станом на 18:00 – Віктор Медведчук, який остаточно вирішив повернутись в українську політику, таємно їздить до Адміністрації Президента. Його авто там помічали неодноразово, це з'ясували журналісти-розслідувачі програми "Схеми". Прихід великої кількості нових політичних облич після парламентських виборів є малоймовірним, адже не було проведено низки реформ.

Також у випуску: Про це в прямому ефірі 24 каналу говорили народний депутат "Об'єднання "Самопоміч" Єгор Соболєв та політолог, експерт у сфері державного управління Віктор Таран: – Чому прихід нових політиків після виборів є малоймовірним: топ-3 причини від політолога. – Зручні і контрольовані, – Соболєв про нових міністрів. – Порошенко у великій залежності від Росії, – Соболєв.