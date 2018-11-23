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      Випуск новин за 18:00: Причини зустрічей Порошенка та Медведчука. Ймовірні результати виборів

      Випуск новин 2 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 листопада станом на 18:00 – Віктор Медведчук, який остаточно вирішив повернутись в українську політику, таємно їздить до Адміністрації Президента. Його авто там помічали неодноразово, це з'ясували журналісти-розслідувачі програми "Схеми". Прихід великої кількості нових політичних облич після парламентських виборів є малоймовірним, адже не було проведено низки реформ.

      Також у випуску:

      Про це в прямому ефірі 24 каналу говорили народний депутат "Об'єднання "Самопоміч" Єгор Соболєв та політолог, експерт у сфері державного управління Віктор Таран:

      – Чому прихід нових політиків після виборів є малоймовірним: топ-3 причини від політолога.

      – Зручні і контрольовані, – Соболєв про нових міністрів.

      – Порошенко у великій залежності від Росії, – Соболєв.

      Теги: Віктор Медведчук Петро Порошенко Парламентські вибори 2019 Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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