Випуск новин за 18:00: Зустріч Зеленського з Путіним. Суд щодо конфлікту в Азовському морі
У випуску новин за 18 листопада станом на 18:00 – у Кремлі погодилися на зустріч із Володимиром Зеленським у нормандському форматі. Попри повернення суден і моряків Україна продовжить судитися з Росією.
Також у випуску:
Захоплені росіянами броньовані катери "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни-Капу" повертаються в Україну.
ДБР просить зняти недоторканність з п'ятого Президента України Петра Порошенка.
Олегу Ляшку вручили підозру в умисному нанесенні легких тілесних ушкоджень нардепові від "Слуги народу" Андрію Герусу.
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