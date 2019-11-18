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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      24 Канал Програми Випуск новин
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Випуск новин за 18:00: Зустріч Зеленського з Путіним. Суд щодо конфлікту в Азовському морі

      Випуск новин 33 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 листопада станом на 18:00 – у Кремлі погодилися на зустріч із Володимиром Зеленським у нормандському форматі. Попри повернення суден і моряків Україна продовжить судитися з Росією.

      Також у випуску:

      Захоплені росіянами броньовані катери "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни-Капу" повертаються в Україну. 

      ДБР просить зняти недоторканність з п'ятого Президента України Петра Порошенка.

      Олегу Ляшку вручили підозру в умисному нанесенні легких тілесних ушкоджень нардепові від "Слуги народу" Андрію Герусу. 

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      Теги: Володимир Зеленський Володимир Путін Повернення захоплених кораблів Випуск новин
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